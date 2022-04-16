نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ماتقارن من Panda وهايبر Panda على أحتياجتكم المنزلية والكهربائية في المقال التالي
عروض Pand وهايبرPanda الأسبوعية ما تقارن بأي عروض أخري حيث تطور من ذاتها وتسعي جاهداً بتقديم كل ما هو جديد بجميع أقسامها وتستمر بتقدم عروض الشهر الكريم بأقوي وأفضل الأسعار على الأحتياجات المنزلية الضرورية والسلع التمونية، تفاجي شركة ساديا للدجاج المجمد جميع عملائها بخصم يصل 35% وتتميز بسهولة التحضير لجميع منتجاتها، كما تقدم شركة المراعي خصومات كبري متنوعة على الحليب والزبادي والجبن الموزاريلا، كما تقدم لكم تشكيلة متنوعة من اللحوم المبردة والطازجة مثل المفروم، والبرجر، وقطع اللحم، وكفتة برازيلي، سجق.
عروض ماتقارن من Panda وهايبر Panda على أحتياجتكم المنزلية والكهربائية
يتوافر بجميع الفروع أجود أنواع المعجنات والحلويات العربية، يتوافر أيضاً بقسم التجميل منتجات العناية الشخصية والعناية بالجسم والبشرة، منتجات الأطفال، توفر لكم أسواق Panda، أجهزة كهربائية منزلية شاشات تلفزيونية وتقدم لكم خدمة التوصيل والتركيب مجاناً، يوجد أيضاً بقسم الأدوات المنزلية تشكيلة رائعة من الأواني التي لا يمكن الأستغناء عنها يستمرالعرض لمدة أسبوع بجميع فروع بنده وهايبر بنده.
عروض قوية على شاشات LED من أسواق Panda وهايبر Panda خدمة التركيب والتوصيل مجاناً
- تلفزيون إمبكس جلوريا، LED، حجم الشاشة 55 بوصة، UHD، بسعر 1299.00 ريال بدلاً من 2199.00 ريال.
- تلفزيون ألتو، حجم الشاشة 65 بوصة، سمارت TV، بسعر 1999.00 ريال بدلاً من 3099.00 ريال.
- تلفزيون دورا، حجم الشاشة 32 بوصة، بسعر 449.00 ريال بدلاً من 2199.00 ريال.
- تلفزيون سكاي وورث جوجل، حجم الشاشة 55 بوصة، بسعر 1799.00 ريال بدلاً من 2799.00 ريال.
عرض أواني المطبخ من أسواق Panda
- طقم صينية مدورة غير لاصقة للفرن من مستر كوك مقاس ( 22 سم، 26 سم، 30 سم ) سعر الطقم 69.00 ريال بدلاً من 88.00 ريال.
- قدر ضغط مستر كوك سعة 9 لتر، بسعر 95.00 ريال بدلاً من 135.00 ريال.
- طقم ملاعق عشاء لامبارت مكون من 6 قطع، بسعر 15.00 ريال بدلاً من 21.00 ريال.
- طقم حافظات طعام مكون من 3 قطع، بسعر 15.00 ريال بدلاً من 21.00 ريال.
- براد كيب كولد سعة 8 لتر، بسعر 59.00 ريال بدلاً من 89.00 ريال.
أجهزة كهربائية مطبخية من أسواق Panda
- مايكروويف وايت وستنجهاوس سعة 20 لتر بسعر 249.00 ريال بدلاً من 349.00 ريال.
- فرن كهربائي ATC سعة 60 لتر بسعر 369.00 ريال بدلاً من 469.00 ريال.
- مكنسة كهربائية أريتي تعمل بقوة 1600 وات، بسعر 129.00 ريال بدلاً من 219.00 ريال.
- موزع مياة بارد وحار من درا، بسعر 529.00 ريال بدلاً من 649.00 ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض ماتقارن من Panda وهايبر Panda على أحتياجتكم المنزلية والكهربائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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