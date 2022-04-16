نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية وخصومات تصل إلى 50 % في المقال التالي

هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية تعد من أضخم المراكز التجارية المتخصصة في كافة السلع والمنتجات الضرورية، بالإضافة إلى الأسعار المتفاوته والخصومات المستمرة دايماً وبقوة للحصول على إرضاء العميل والحفاظ على تاريخه العريق. عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية: متواجد بداخل العرض قلاية بدون زيت إنتاج شركة سينكور، سعة 6 لتر سعرها قبل العرض كان 669 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 279 ريال سعودي.

كما متاح خلاط ومعه مطحنتين مقدم من شركة مولينكس، سعره الأن 99 ريال سعودي حيث كان قبل العرض 189 ريال سعودي.تخفيض على خلاط بقوة 500وات انتاج شركة اون، بسعر 129 ريال سعودي بدلا من 189 ريال سعودي، متعدد الأستخدامات معه كبة بتجهيز الكفته وفرم الخضروات وأيضاً مفرمة لتسهل فرم التوابل. شواية كينوود ، سعرها الأن 219 ريال سعودي بدلا من 339،ريال سعودي، لعمل اشهى الدجاج واللحم المشوي لكل سهولة مع ضمان تسويته بشكل جيد وفي وقت وجيز.

أما عن عرض الشواية المسطحة المقدمة من شركة سينكور، فسعرها قبل العرض كان 259 ريال سعودي والآن ولفترة محدودة أصبح السعر 159 ريال سعودي، بادر بالحصول على العرض والاستمتاع بخصم يصل إلى 40%.

قلاية بدون زيت تيفال، سعة 4.2 لتر، لعمل البطاطس المقرمشة بدون إضافة زيت لتناولها بشكل صحي، سعرها بالعرض 259 ريال سعودي متوفر عليها خصم يصل الى 50% حيث كان السعر قبل الخصم 599 ريال سعودي. أما عن عرض قلاية كولين بدون زيت ايضاً سعة 4.5 لتر، بخصم 50% لفترة محدودة، أصبح سعرها 199 ريال سعودي بدلا من 495 ريال سعودي،لعمل جميع المقليات بسهولة وبدون إضافة زيت.

عصارة مولينكس، متوفره الان وبسعر 79 ريال سعودي حيث كان سعرها قبل العرض 139،ريال سعودي، لعمل عصير البرتقال واليوسفي بسهولة.

خصم يصل الى 50% على خلاط يدوي انتج شركة أريتا، متوفر معه كبه ومضرب كهربائي بسعر 99 ريال سعودي. خلاط يدوي براون بقوة 450 وات، سعره الأن 99 ريال سعودي بدلا من 149،ريال سعودي.

متواجد بالعرض أيضاً عجانة جي في سي، لعمل المعجنات بكل سهولة والحصول على نتائج أفضل، سعرها بالعرض الأن 279 ريال سعودي.

قطاعة خضار مولينكس، سعرها بالعرض 99 ريال سعودي، لتقطيع الخضار بكل أنواعه بسهولة. عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية وخصومات تصل إلى 50 % - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية وخصومات تصل إلى 50 % على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.