شوف عروض مكتبة جرير بالسعودية على جميع الهواتف الذكية

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شركة مكتبة الجرير من الشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا وأجهزة الجوالات والشاشات الذكية وتقدم شركة الجرير أحدث الجوالات الذكية بخصومات كبيرة وعروض كثيرة تنافس بها الأسواق العالمية. عروض شركة مكتبة الجرير على الهواتف النقالة الذكية : متواجد هاتف هونر 50 بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي متوفر بلون أسود منتصف الليل بخصم 16% ليصبح سعره بعد الخصم 2099 ريال سعودي بدلا من 2499 ريال سعودي. متوفر هاتف شاومي 11 لايت NE بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي متوفر باللون الأسود بسعر 1499 ريال سعودي.

تخفيض على هاتف هواوي نوفا 9 SE بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 4 جي إل تي إيه متوفر بلون الكريستال الأزرق متوفر بسعر 1199 ريال سعودي، عرض حصري للموقع. كما متوفر هاتف شاومي 11T بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي متوفر بلون رمادي نيزكي بسعر 1999 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي إيه 03 بسعة تخزين 64 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي إل تي إيه متوفر باللون الأسود بسعر 499 ريال سعودي.

أما عن هاتف سامسونج جالكسي إيه 33 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام 5 جي متوفر باللون الأبيض بسعر 1249 ريال سعودي. بخصم هائل متوفر هاتف سامسونج جالكسي إيه 03 بسعة تخزين 32 جيجا بايت رام وبذاكرة داخلية 3 جيجا بايت رام 4 جي إل تي إيه متوفر باللون الأزرق بسعر 439 ريال سعودي.

تخفيض على هاتف سامسونج جالكسي إيه 53 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي متوفر باللون البرتقالي بسعر 1599 ريال سعودي.

متواجد هاتف سامسونج جالكسي إيه 53 بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي متوفر باللون الأزرق الفاتح بسعر 1799 ريال سعودي.

يوجد هاتف سامسونج جالكسي إيه 73 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي متوفر باللون الرمادي بسعر 1899 ريال سعودي. تقدم شركة سامسونج جالكسي هاتف إيه 13 بسعة تخزين 64 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الأسود بسعر 649 ريال سعودي.

عرض على هاتف أوبو إيه 76 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الأزرق بسعر 949 ريال سعودي.

خصم يصل إلى 17% هاتف سامسونج جالكسي زد فليب 3 بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي متوفر باللون الأسود يصبح سعره بعد الخصم 3299 ريال سعودي بدلا من 3999 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير بالسعودية على جميع الهواتف الذكية - ثقفني

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