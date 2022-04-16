نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل سحري وسريع للتخلص من رائحة السمك في المطبخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر رائحة السمك من أكثر المشاكل التي تنزعج منها الكثير من ربات المنازل فالرائحة تبدو مزعجة للغاية وذلك ما يبحث الأمهات للبحث عن الطريقة التي يتم من خلالها التخلص من رائحة السمك في المطبخ.

كيفية التخلص من رائحة السمك في المطبخ:

هناك أكثر من طريقة يعتمد عليها من أجل التخلص من رائحة السمك وتلك الطرق كلًا من التالي:

الحليب:

يعتبر الحليب من أبرز الطرق التي تساعد على التخلص من مشكلة رائحة السمك ويتم استخدام الحليب من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولًا يتم الحصول على إناء ويتم وضع الحليب فيه.

يتم نقع الحليب في السمك لمدة ثلث ساعة.

وستلاحظون التخلص من مشكلة رائحة السمك وبشكل نهائي.

الشمعة:

يفضل أثناء طهي السمك أن يتم إشعال شمعة وتكون من رائحة اللافندر.

ويتم وضعها في المطبخ.

كما يمكن أيضًا أن يتم غلي الليمون على البوتاجاز.

ستلاحظون التخلص من مشكلة رائحة السمك وبشكل نهائي.

صودا الخبز والليمون:

تعتبر صودا الخبر من إحدى الطرق التي يعتمد عليها من أجل التخلص من رائحة زيت السمك.

فيتم تنظيف السطح الذي قد تم تنظيف السمك عليه.

بخليط من صودا الخبز والليمون والملح أو الملح والمياه وسيتم التخلص من الرائحة وبشكل نهائي.

الخل:

يعتبر الخل من أكثر المواد التي يعتمد عليها من أجل التخلص من مشكلة الروائح الكريهة وبشكل نهائي.

ويتم استخدامه من خلال الحصول على وعاء به خل ويتم وضعه على أسطح المطبخ لمدة 12 ساعة.

بالتالي ستلاحظون أن الخل قام بامتصاص الرائحة الكريهة مثل السمك وبشكل نهائي.

أوراق الميرمية:

تعتبر أوراق الميرمية من الطرق التي تساعد في التخلص من مشكلة رائحة السمك فيتم وضع إناء من المياه على النار ثم يتم وضع فيه أوراق الميرمية ويتم ترك الوعاء على النار لحين أن يغلي ثم يتم تهدئة النار وستجدون أن رائحة السمك قد انتهت وبشكل نهائي.

القرفة:

تعتبر القرفة من أكثر الطرق التي تساعد على التخلص من مشكلة الرائحة الكريهة فيتم وضع خمسة أعواد من القرفة في المياه ثم تركها تغلي وذلك البخار يساعد على التخلص من مشكلة رائحة السمك.