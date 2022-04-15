نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات 50% اكسترا الكبرى عروض حتى نهاية رمضان على الأجهزة الكهربائية و الشاشات في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات 50% اكسترا الكبرى عروض حتى نهاية رمضان على الأجهزة الكهربائية و الشاشات، يتوفر أريستون مايكروويف مدمج سعة 25 لتر بسعر 1709 ريال بدلاً من 1999 ريال خصم 15%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 82 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر ميديا ميكروويف بلت إن سعة 30 لتر ستانلس ستيل بسعر 1049 ريال بدلاً من 1299 ريال خصم 19%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 51 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية رمضان.

خصومات 50% اكسترا الكبرى

يتوفر دايو ميكرويف سعة 31 لتر 1000 وات إستيل بسعر 549 ريال بدلاً من 799 ريال خصم 31%، ضمن خصومات الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 24 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض شهر رمضان نصف الثمن ال جي مايكرويف سعة 39 لتر طبخ اللون ستانلس باب زجاجي أسود وستانلس مرآة تحمير صحي بسعر 1149 ريال بدلاً من 2299 ريال خصم 50%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 55 ريال لمدة 36 شهراً.

خصومات الأجهزة الكهربائية نصف الثمن

يتوفر دايو غسالة مع امكانية التعبئة من الأمام سعة الغسيل 13 كيلو/ و سعة التجفيف 7 كيلو باللون الأبيض بسعر 4399 ريال بدلاً من 6499 ريال خصم 32%، ضمن خصومات شهر رمضان 2022 ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 211 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدايا مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى توشيبا غسالة تعبئة علوية سعة 15 كيلو إنفيرتر ستانلس ستيل بسعر 3699 ريال بدلاً من 4199 ريال خصم 12%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 177 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

عروض شهر رمضان اكسترا الكبرى

يتوفر توشيبا غسالة مع إمكانية التعبئة من الأعلى سعة 11 كيلو إنفيرتر باللون الفضي الغامق بسعر 3299 ريال بدلاً من 3699 ريال خصم 11%، ضمن عروض اكسترا الكبرى شهر رمضان ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 158 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى سامسونج تليفزيون 55 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 5799 ريال بدلاً من 6999 ريال خصم 17%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 278 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 179 ريال.

خصومات الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر سوني تلفزيون حجم 65 بوصة أندرويد بسعر 4999 ريال بدلاً من 10999 ريال خصم 55%، ضمن خصومات نصف الثمن اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 239 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 599 ريال، يتوفر توشيبا تلفزيون 75 بوصة ذكي فائق الوضوح بسعر 4699 ريال بدلاً من 7499 ريال خصم 37% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 225 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 999 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية رمضان.