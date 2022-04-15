نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات الموسم نصف الثمن هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية والهواتف عروض شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات الموسم نصف الثمن هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية والهواتف عروض شهر رمضان، تتوفر محضرة الطعام كينوود 800 وات بسعر 279 ريال بدلا من 419 ريال خصم 34%، تتوفر طاهية أرز سنكور سعة 2.8 لتر بسعر 119 ريال بدلا من 199 ريال خصم 41%، تتوفر عجانة مولنيكس سعة 4.8 كيلو جرام بسعر 459 ريال بدلا من 699 ريال خصم 35%، تتوفر فرامة لحم كولين بسعر 149 ريال بدلا من 249 ريال خصم 40% ضمن عروض شهر رمضان الكريم.

خصومات الموسم نصف الثمن هايبر بنده

تتوفر صانعة الوافل باللون الأحمر أريتي بسعر 109 ريال بدلا من 139 ريال خصم 22%، تتوفر ضمن خصومات شهر رمضان نصف الثمن طاهية هالوجين أي تي سي بسعر 149 ريال بدلا من 299 ريال خصم 50%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده مطحنة قهوة مولنيكس بسعر 109 ريال بدلا من 179 ريال خصم 40%، تتوفر صانعة ساندويتش كينوود بسعر 115 ريال بدلا من 179 ريال خصم 36%.

عروض شهر رمضان 2022

تتوفر مطحنة قهوة أريتي بسعر 79 ريال بدلا من 109 ريال خصم 28%، يتوفر ضمن خصومات نصف الثمن هايبر بنده منظم صوت سكاي ورث بسعر 199 ريال بدلا من 349 ريال خصم 43%، تتوفر ضمن عروض شهر رمضان 2022 شواية كينوود بسعر 219 ريال بدلا من 339 ريال خصم 36%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية شواية سطحية سنكور 2300 وات بسعر 159 ريال بدلا من 259 ريال خصم 39%.

خصومات نصف الثمن على جميع الأجهزة

تتوفر محضرة قهوة كليك أون سعة 1.25 لتر بسعر 99 ريال بدلا من 109 ريال خصم 10%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده خلاط مع مطحنة مولنيكس بسعر 99 ريال بدلا من 189 ريال خصم 48%، يتوفر ضمن عروض شهر رمضان 2022 كليك أون 4 في 1 500 وات بسعر 129 ريال بدلا من 189 ريال خصم 32%، يتوفر خلاط يدوي أريتا 3 في 1 بسعر 99 ريال بدلا من 175 ريال خصم 44%.

عروض شهر رمضان هايبر بنده

يتوفر خلاط كينوود 300 وات بسعر 149 ريال بدلا من 205 ريال خصم 28%، يتوفر ضمن عروض شهر رمضان هايبر بنده خلاط يدوي براون 450 وات بسعر 99 ريال بدلا من 149 ريال خصم 34%، يتوفر ضمن خصومات نصف الثمن على جميع الأجهزة عرض حصري للأعضاء على عصارة مولنيكس بسعر 79 ريال بدلا من 139 ريال خصم 43%، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بنده تلفزيون إمبكس جلوريا أندرويد سمارت 43 بوصة بسعر 869 ريال بدلا من 1199 ريال خصم 28%.

عروض الهواتف هايبر بنده

يتوفر هاتف سامسونج A12 يدعم شبكة الجيل الرابع سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام، ضمن عروض الهواتف هايبر بنده مع كاميرا أمامية 8 ميجا بكسيل وخلفية رباعية 48 + 5 + 2 + 2 ميجا بكسيل و السعر 575 ريال بدلا من 599 ريال خصم 5%، يتوفر هاتف سامسونج A52S يدعم شبكة الجيل الخامس سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام، كاميرا أمامية 32 ميجا بكسيل و خلفية رباعية 64 + 12 + 5 + 5 ميجا بكسيل بسعر 1419 ريال بدلا من 1659 ريال خصم 15% ضمن عروض شهر رمضان هايبر بنده.