شوف عروض هايبر بنده الأسبوعية بمناسبة شهر رمضان المبارك

هايبر بنده في هذا الأسبوع يقوم بتقديم أقوى العروض والخصومات الحصرية والمميزة بمناسبة شهر رمضان المبارك، حيث سيكون بأنتظاركم العروض الرمضانية بأفضل الأسعار، حيث يمكنك الحصول على جميع احتياجاتك ارمضانية وجميع احتياجاتك المنزلية ويمكنك الحصول على اللحوم الطازجة، وأكياس الدجاج، ومنتجات الألبان من الجبن والحليب، وأكياس الخضروات بأنواعها المختلفة، كما يمكنك الحصول على الكثير من العروض المختلفة عند زيارة هايبر بنده، واحصل على شاشات التلفاز، والأجهزة الالكترونية، وأواني الطهي بخصومات كبيرة وحصرية، وتكون العروض سارية من 12 رمضان الموافق يوم الأربعاء الى 18 رمضان الموافق يوم الثلاثاء أو حتى نفاذ الكمية.

عروض هايبر بنده

قم بالحصول عل لحم بقري مفروم برازيلي قليل الشحم بسعر 29.95 ريال سعودي بدلا من 38.95 ريال سعودي للكيلو.

احصول على برجر بقري برازيلي بسعر 28.95 ريال سعودي فقط بدلا من 39.95 ريال سعودي للكيلو.

اشتري أيضا فخذ خروف أسترالي بالعظم بسعر 49.95 ريال سعودي بدلا من 59.95 ريال سعودي للكيلو.

كما يمكنك الحصول على جبنة بالقشطة مربعات المراعي 24 قطعة (2×432 جرام) بسعر 20 ريال سعودي بدلا من 29.50 ريال سعودي للحبة.

قم بالحصول على فول مدمس حبة درجة أولى لونا بوزن 450 جرام بسعر 15 ريال سعودي بدلا 26.25 ل 7 حبات.

اشتري أفخاذ الدجاج كاملة اليوم بوزن 900 جرام، بسعر 13.95 فقط بدلا من 19.50 ريال سعودي للحبة.

كما يمكنك الحصول على دجاج التنمية طبق (3×700 جرام)، بسعر 35.50 ريال سعودي فقط بدلا من 40.95 ريال سعودي للحبة.

هايبر بنده

اشتري هاتف سامسونج أي 52 اس بمساحة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 1419 ريال سعودي فقط بدلا من 1659 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على هاتف لينوفو كاي 14 بلس + 4 جيجا رام بمساحة شاشة 6.5 انش ومساحة داخلية 64 جيجا بسعر 529 ريال سعودي بدلا من 549 ريال سعودي.

نوكيا يلس سي 01 بمساحة داخلية 16 جيجا و 2 جيجا رام بسعر 269 ريال سعودي فقط بدلا من 319 ريال سعودي.

عروض بنده