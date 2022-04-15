شوف أقوى عروض العثيم الرمضانية الجديدة الأوفر على السلع الغذائية والأجهزة المختلفة بخصومات مذهلة لا تفوتها ALOthaim

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عروض العثيم تقدم أقوى عروضها المميزة والمثيرة في شهر رمضان الكريم على مختلف السلع الغذائية والأجهزة بخصومات مذهلة. ففي شهر رمضان من كل عام ينتظر عملاء ومتسوقي العثيم العروض التي تقدمها مختلف المتاجر سواء أكانت العثيم أو بنده أو لولو هايبر فهم من أشهر المتاجر في المملكة العربية السعودية ولهم فروع كثيرة في دول مختلفة. أقوى عروض العثيم الرمضانية على الأجهزة الإلكترونية بخصومات مذهلة اشتري جوال سامسونج اي 52 من الجيل الرابع، بشاشة مقاسها 6.5 بوصة، وبطارية سعتها 4500 مللي أمبير. كما أنه مزود برامات مساحتها 4 جيجا بايت، وذاكرة داخلية سعتها 128 جيجا بايت. أما الكاميرات فهو يحتوي على ثلاث كاميرات خلفية بدقة 5+12+64 ميجا بكسل. للحبة بسعر 1249 ريال سعودي. احصل على تابلت اكسيد من الجيل الرابع بشاشة حجمها 7 بوصة، وكاميرا بدقة 5 ميجا بسكل. بالإضافة لذاكرة داخلية مساحتها 32 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجا بايت. بسعر 319 ريال سعودي.

خصم 400 ريال على شاشة امبكس سمارت، تلفزيون ذكي، بشاشة مقاسها 65 بوصة، ودرجة وضوح عالية الدقة 4K وفل اتش دي 1080، ومزود بخدمة واي فاي. بسعر 1799 ريال بدلاً من 2199 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الرمضانية الأوفر على الخضراوات والفواكه بخاري حمراء، للعلبة بسعر 9.95 ريال سعودي.

جزر طازج كيس، اشتري كيلو مقابل 3.95 ريال سعودي.

خس لولو بيوتدي، للعلبة بسعر 5.50 ريال سعودي. اشتري كرتونة من تمر سكري بسعر 47.95 ريال سعودي.

اشتري تمر مجدولة المدينة، وزن العلبة 1 كيلو جرام، بسعر 28.95 ريال سعودي. عروض العثيم القوية على اللحوم والسلع الغذائية متوفر لحم عجل بلدي بدون عظم، للكيلو مقابل 54.95 ريال سعودي.

جبن فيتا بالزيتون أخضر، للكيلو بسعر 17.95 ريال سعودي.

لانشون أمريكانا ديك رومي مدخن، للكيلو بسعر 73.95 ريال سعودي. حليب هالي بودة، للحبة بوزن 1800 جم، بسعر 46.95 ريال بدلاً من 57.95 ريال سعودي.

لحم تونة أبيض هالي، بوزن 200 جم، بسعر 4.75 ريال بدلاً من 7.25 ريال سعودي. وفر 20.05 ريال على فيكتو هيل هندي أخضر، للحبو وزنه 500 جم، بسعر 78.95 ريال بدلاً من 99 ريال سعودي.

زيت زيتون هالي، بوزن 250 جم، للحبة بسعر 6.95 ريال بدلاً من 9.95 ريال سعودي.

أرز فيكتو سيلا بسمتي، للكيس وزن 5 كيلو بسعر 25.95 ريال بدلاً من 35.75 ريال سعودي عمر شويل - جدة أقوى عروض العثيم الرمضانية الجديدة الأوفر على السلع الغذائية والأجهزة المختلفة بخصومات مذهلة لا تفوتها ALOthaim - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض العثيم الرمضانية الجديدة الأوفر على السلع الغذائية والأجهزة المختلفة بخصومات مذهلة لا تفوتها ALOthaim على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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