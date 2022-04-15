نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر.. سحب جميع منتجات إندومي من الأسواق تعرف على السبب في المقال التالي

سحب جميع منتجات إندومي، صرح رئيس هيئة سلامة الغذاء الدكتور حسين منصور أن الحكومة تعمل حاليا على سحب كل الكميات الموجودة من منتجات الأندومي في الأسواق المصرية وذلك بهدف تحليل عينات منها للتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام البشري حيث تبين لدى هيئة سلامة الغذاء أنه توجد مشكلة في أكياس التوابل التي تأتي ملحقة بكيس الاندومي. سحب جميع منتجات إندومي أعلن الدكتور حسين منصور أن الجهات المختصة الآن تقوم بسحب المنتج من السوق

حتى تتم عملية التحليل للعينات وجاري العمل على الانتهاء منها.

وخلال استطلاع الآراء بالسوق المصرية عن الأزمة قال أحد تجار الجملة الأستاذ محمود حسن أن شركة إندومي

تسحب كل المنتجات حاليا بسبب مشكلة في أكياس التوابل.

وسوف يتم استبدال الكميات التي تم سحبها بأكياس إندومي أخرى لا يتوفر بها أكياس ألشطه.

حيث أن المشكلة التي يتم على أساسها سحب كميات الاندومي الموجودة بالسوق المصرية

موجوده في أكياس ألشطه التي تأتي ملحقة بكيس الاندومي في أخر شريحة إنتاجية قد نزلت السوق المصرية.

ولكن لم يتم الشكوى حتى الآن من أي مشاكل صحية بسبب الكميات المطروحة للسوق في الفترة الأخيرة من الاندومي.

ولكن المشكلة الأساسية في السوق المصرية في الفترة الأخيرة هي نقص سلع معينة وبعض الخضروات.

وتداول خبر سحب كميات الاندومي من السوق المصرية العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي

حيث وتساءلوا عن السبب خلف سحب الاندومي من السوق حيث أنه من المنتجات التي يفضلها العديد من الناس صغارا وكبارا

ويقبلون على شرائها لما يتميز به من مذاق جميل وسعر منخفض.

وقد تتأثر مبيعات الاندومي بسبب سحب كميات من السوق في هذه الفترة لخوف الناس من المشاكل الصحية التي

قد يسببها ولكن هيئة سلامة الغذاء والتي يرأسها الدكتور حسين منصور لم تعلن بعد عن النتائج

التي تم تحليلها من العينات أكياس الاندومي الموجودة بالسوق وخاصة أكياس التوابل الملحق بها.

الموجودة بالسوق وخاصة أكياس التوابل الملحق بها. والتي سببت تلك الأزمة وذلك حرصا من هيئة سلامة الغذاء على حياة المواطنين وصحتهم ومتابعة

ومراقبة السوق المصرية بمنتجاتها المختلفة لتجنب حدوث أي مخاطر على الصحة العامة للمواطنين المصريين. عمر شويل - جدة مصر.. سحب جميع منتجات إندومي من الأسواق تعرف على السبب - ثقفني

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