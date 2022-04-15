شوف عروض نهاية الأسبوع الجبارة من أسواق العثيم بأسعار مجنونة وبنصف السعر

أستمتعوا بعروض أسواق العثيم المختارة لكم بكل عناية فائقه، كما تفاجئ 60 رابح خلال شهر رمضان برصيد أكتساب يصل إلى 500 ريال للأشتراك بالمسابقه العثيم ودخول السحب يجب عليكم 1.حمل تطبيق أكتساب 2.سجل بياناتك وأجب على الأسئلة 3. ادخل السحب على الجوائز 4.أمسح الكود وحمل التطبيق.

عروض نهاية الأسبوع من أسواق العثيم بأسعار مجنونة وبنصف السعر

كما تقدم عبر صفحتها من خلال الفيس بوك وصفات يومية رمضانية للأكلات يمكنكم تحضريها بالمنزل، بأسعار مجنونة ونصف السعر على أقوي العروض كما يمكنكم التسوق من خلال جميع فروعها أو التسوق الإليكتروني وشراء عروض نهاية الأسبوع بأسعار قاتلة، تسري العروض من يوم الخميس 14 أبريل إلى يوم السبت 16 ابريل أو حتى نفاد الكمية، عروضنا تغنيك وتكثر مقاضيك مع أسواق عبد الله العثيم السعودي.

أقوي العروض على الخضروات والفاكهة والسلع التمونية

أشتري بصل أحمر سعر الكيلو 2.45 ريال بدلاً من 4.50 ريال.

البرتقال يحتوي على فوائد عديدة أهمها فيتامين سي، ينظم ضربات القلب، يعمل على أسترخاء الأوعية الدموية، يقي من الأمراض السرطانية، غني بالفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم، يحتوي على الألياف الغذائية، أشتري برتقال عسير سعر الكيلو 3.25 ريال.

لا يخلو لأي وجبة طبق الطرشي اللذيذ الفاتح للشهية يعشق تناوله الجميع، خاصاً كبار السن، متوفر كيلو مخلل مشكل، سعر الكيلو 5.95 ريال بدلاً من 10.95 ريال.

متوفر بقسم اللحوم لحم عجل بلدي طازج خالي من العظم، سعر الكيلو 52.95 ريال بدلاً من 62.95 ريال.

أشتري 1 + 1 مجاناً 2 عبوة عسل نحل روستكو جيلي، وزن الحبة 500 جرام، بسعر 42.50 ريال بدلاً من 85.00 ريال.

علبة بسكوت شاي أولكر 12 × 147 جرام، بسعر 16.50 ريال بدلاً من 26.50 ريال.

علبة شوكولاتة فولت 36 قطعة + 6 مجاناً، بسعر 29.95 ريال بدلاً من 49.95 ريال.

متوفر بفرع الرياض فقط كيس سمبوسة غوار 1 كيلو، بسعر 9.50 ريال.

علبة السنبلة أليف بيستري الذهبية وزن الحبة 400 جرام، بسعر 7.95 ريال بدلاً من 13.95 ريال.

عروض الأجهزة الكهربائيه المنزلية بأسواق العثيم