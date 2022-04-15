نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تبدأ بـ13 ريال.. عروض إفطار رمضان 2022 جدة لوجبات الفطور والسحور في المطاعم والفنادق بأسعار تنافسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض إفطار رمضان 2022 جدة في المطاعم والفنادق على وجبات الإفطار في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان الكريم من الأمور التي تحظى باهتمام كبير من قبل المواطنين والمقيمين للاستمتاع بالأجواء الرمضانية التي تقدمها الفنادق الكبرى والمطاعم الفاخرة في رمضان 2022 مثل عروض افطار رمضان 2022 للعوائل جدة في فندق ومارينا البيلسان، وعرض إفطار مطعم وفندق روز وود، وعرض مطعم الشرفاء جدة للفطور في رمضان وغيرها من المطاعم والفنادق المحلية والعالمية بالمملكة نستعرضها عبر السطور التالية.

عروض إفطار رمضان 2022 جدة

يرصد لكم “ثقفني” باقة من أفضل عروض إفطار رمضان 2022 جدة للأفراد والعوائل لما تحظى به مدينة جدة السعودية من انتشار كبير للمطاعم الفاخرة والفنادق للبوفيهات المزودة بأشهى الأكلات والمشروبات والحلويات ضمن عروض فطور رمضان 2022 جدة.

عروض إفطار رمضان 2022 من فندق ومارينا البيلسان

يقدم فندق ومارينا البيلسان Bay La Sun عروض إفطار رمضان 2022 بشعر تنافسي كبير حيث يعمل على راحة العملاء من خلال المناظر الخلابة والمميزة أثناء تناول وجبات الفطور بتكلفة 119 ريال سعودي للفرد.

ويمنح فندق ومارينا البيلسان خصم للأطفال دون سن الثانية عشرة بقيمة 50%. إضافة إلى خصم 25% على قيمة حجز الغرف في حالة حجز بوفيه للإفطار.

ويقع الفندق في شارع جومان، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة.

ويمكن الحجز والاستفسار عن العروض المقدمة عبر رقم 0125106400.

عروض افطار رمضان بفندق روز وود

ويوفر مطعم وفندق روز وود rosewood عروض افطار وسحور في رمضان 2022 يحتوي على معظم الآكلات السعودية والحلويات الخاصة بشهر رمضان وسط خيمة ضيافة وأجواء رمضانية بتكلفة 300 ريال سعودي لافطار الهابسبرغ للشخص الواحد، و280 ريال سعودي على السحور.

فيما تبلغ تكلفة الإفطار في النودلز للشخص الواحد 285 ريال سعودي.

ويمكن التواصل مع مطعم وفندق روز وود عبر 122607111.

ويتواجد الفندق في مدينة جدة السعودية على طريق حي الكورنيش طريق الشاطئ.

أسعار عروض إفطار رمضان 2022 جدة