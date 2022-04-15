نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أفضل عروض اكسترا داخل المملكة العربية السعودية على الأجهزة الكهربائية والشاشات في المقال التالي
بحث العديد من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية عن أسعار الأجهزة الكهربائية والشاشات بعد الظروف الصعبة التي يعيش فيها البلاد من ارتفاع الأسعار نظرا للحرب القائمة بين كلا من روسيا وأوكرانيا وما ترتب بها من ارتفاع سعر الدولار في جميع الدول وارتفعت جميع المنتجات خاصة الأجهزة الكهربائية، وفي هذا المقال سنوضح لكم كل الأسعار الجديدة المطروحة في هايبر ماركت اكسترا والخصومات على كافة المنتجات المعروضة في الماركت كل ما عليك فعله هو متابعة المقال لمعرفة كافة العروض التي طرحتها إدارة ماركت اكسترا فتابعونا لمعرفة المزيد من العروض.
ماركت اكسترا في المملكة العربية السعودية
يعد ماركت اكسترا أحد أهم المحلات التي تقدم الكثير من العروض على جميع أنواع الأجهزة الكهربائية بشكل يصل إلى حوالي خمسين في المائة، حيث يقدم الماركت المزيد من العروض والتخفيضات الرائعة التي لن تجدها في أي محلات أخري تجعلك تتمتع بالمزيد من الأجهزة المنزلية التي لن تجدها في ماركت آخر بنفس السعر.
عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية والشاشات
يقدم ماركت اكسترا عدد من العروض والخصومات على كافة المنتجات التي يطلبها جميع الأسر والأفراد على كافة مستويات المملكة، حيث يقدم ماركت اكسترا خصومات تصل لنصف ثمن الجهاز الأصلي، ونقدم لكم أبرز الخصومات على الشاشات والأجهزة بأسعار تناسب جميع طبقات المجتمع وهي كالتالي:
- فيليبس قلاية بدون زيت تتمتع بنظام الهواء الساخن ذو حجم 1.2 كيلو، وتكفي حتى 6.2 لتر، لون اسود بسعر ٥٤٣ ريال سعودي بدلا من ٨٤٩ ريال بخصم يصل إلى 35.33%.
- مايكروويف 39 لتر طبخ، اللون ستانلس، باب زجاجي اسود وستانلس مرآة، بسعر يصل إلى ١١٤٩ ريال سعودي بخصم يصل إلى ٣٠ %.
- جهاز مولينكس وهو عبارة عن محضر طعام دبل فورس، 1000 واط، يوجد له لون اسود فقط يصل الخصم حتى ٦٠% بسعر ٢٩٩ ريال سعودي.
- جهاز كيفول من نوع اي 31 مكنسة وممسحة ذكية، تتمتع بقوة الشفط 2200بي أي بخصم يصل إلى ٣٠% بسعر يصل إلى حوالي ٩٩٩ ريال سعودي.
- جهاز فيليبس منقى الهواء، وتوفير معزز للهواء النظيف يصل إلى حوالي 270 م3/الساعة ويصل سعر الجهاز إلى حوالي ٨٤٩ ريال سعودي.
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