نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده اليوم الجمعة تصل إلى 70% شهر مبارك وبالخير نتشارك في المقال التالي
عروض بنده السعودية، سوق بنده يعد من الأسواق التي تتوافر وتتواجد فيها كافة السلع والمنتجات التي يحتاجها ويطلبها كل شخص متواجد بالمملكة العربية السعودية سواء كانت من المستحضرات الغذائية والغير غذائية أيضًا مع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية التي يقوم هايبر بنده بتوفيرها، فمن الممكن أن يتم التقديم والعرض لهذه الخصومات والعروض بالشكل الأسبوعي أو اليومي على كل المنتجات في السوق لدى العملاء.
أجدد تنزيلات مجلة عروض بنده اليوم في السعودية Panda daily offers 70 ألف سلعة استهلاكية
عروض بنده السعودية
خصومات بنده من ضمن الأسواق التي تم بناؤها في سنة 1979، حيث أن تلك الشركة تعد من أكبر الشركات المهمة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، وكذلك صار السوق من إحدى الأسواق المركزية والتجارية والمالية.
هذا من أجل بيع كل المنتجات والمستلزمات التي يريدها ويحتاج لها كل فرد مقيم في المملكة، إلى أن قام السوق بتوفير المستلزمات والسلع الثانية المتعددة منها الغذائية والغير غذائية حتى صارت الشركة من أشهر وأكبر الأسواق بالمملكة.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على سعر الكيلو جرام من المفروم البقري البرازيلي قليل الشحم يكون 31.95 بدلًا من 38.95 ريال سعودي.
- العلبة من كوكا كولا مقدار 24 * 320 مل يكون بسعر 50.95 بدلًا من 65.95 ريال سعودي.
- 2 لتر من زيت الزيتون البكر الممتاز من النوع تريفا يكون بسعر 45.95 بدلًا من 65.95 ريال سعودي.
- سعر العلبة من رقائق السمبوسة من النوع سويتز تكون بسعر 12.95 بدلًا من 16.25 ريال سعودي.
- 135 جرام من سينابوكس جبنة كريمة تكون بسعر 13.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- ميني تشيز كيك بطعم الفراولة في كل وقت مقدار 320 جرام تكون بسعر 25.95 بدلًا من 37 ريال سعودي.
- كيلو جرام من عجينة السمبوسة البلدي سويتز بنت البلد تكون بسعر 12.95 بدلًا من 15.75 ريال سعودي.
- 225 جرام من براونيز كلاسيك تكون بسعر 34.95 بدلًا من 49.95 ريال سعودي.
- الجبن البيضاء من النوع داري مقدار 200 جرام عدد 3 قطع تكون بسعر 9.95 بدلًا من 13.50 ريال سعودي.
- حليب من النوع ديجيستيف بلس أنكور مقدار 900 جرام يكون بسعر 44.95 بدلًا من 53.95 ريال سعودي.
- حليب أميون من النوع أنكور مقدار 900 جرام يكون بسعر 44.95 بدلًا من 53.95 ريال سعودي.
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