نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الجمعة 15 أبريل تخفيضات شهر رمضان الكريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم من العروض الهامة والمميزة للغايه والتي عليها إقبال غير مسبوق من المواطنين في مختلف مدن المملكة العربيه السعودية لما تقدمه من خصومات مذهله علي كافه المشتريات في كافه متاجرها وأسواقها في الرياض وجده ومكه والسدحان وغيرها من المدن حيث تقدم خصومات تصل الي نصف الثمن علي جميع انواع السلع الرمضانية الهامة والتي يحتاج اليها كل منزل وكذالك كافه أنواع المساحيق والمنظفات وأدوات التنظيف ومستحضرات التجميل الهامة بخصومات لا تقبل المنافسة.

عروض العثيم اليوم

تتضمن مجله العروض التي تقدمها أسواق العثيم خصومات علي كافه أنواع السلع الغذائية حيث تحتوي علي الفواكه والخضروات وكافه أنواع الأسماك والمعلبات الغذائية بكافه أنواعها وجميع أنواع اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والمكسرات والبقوليات والمشروبات الطازجة والتمر بكافه أنواعها بخصومات تصل إلى 50% كي يستفيد الجميع من العرض الذي يستمر لفتره محدوده وحتي يوم الثلاثاء لذالك سارعوا قبل انتهاء العرض ونفاذ الكميه.

مجله عروض العثيم الجمعة

تتضمن عروض العثيم اليوم جميع المتطلبات التي يحتاج إليها كل منزل من أدوات للمطبخ بتخفيضات مذهله حيث تقدم الخلاط الكهربائي والمقلاة وأيضا مبرد المياه والفرن الكهربائي وجميع أنواع الشاشات التليفزونيه وأيضا الجوالات بكافه أنواعها حيث تقدم أسواق عبد لله العثيم كل ذالك بأسعار منخفضه للغايه بمناسبه الشهر الكريم حيث يمكن لكم الاستفادة من العرض المميز من خلال الطلب أونلاين أو الذهاب لأقرب متجر أو مول والاستمتاع برحله التسوق مع العائلة.

تحتوي عروض العثيم علي كافه أنواع مستحضرات التجميل الخاصة بالرجال والنساء حيث تقدم لوشن فازيلن وكريم دوف بسعر 10.95 ريال سعودي كما تحتوي علي جل لوكس زهره اللوتس وعسل ومزيل العرق وملين كمفورت وصابون اومو اخضر كيس وصابون صاحون ومنظف جل للأسطح وبديل الزيت وشامبو بانتين والفوط الصحية.

كما تقدم أيضا كافه أنواع الأدوات والأجهزة المنزلية التي تحتاج إليها جميع النساء في المنزل حيث تقدم قدر ضغط بسعر 99 ريال سعودي وأيضا طقم مقلاه بسعر 44.95 ريال سعودي وطقم صواني فرن بعسر 69 ريال سعودي وكرسي للرحلات وبطاريه وحافظه ماء وطقم عشاء وترمس وتوصيله كهرباء كما تحتوي علي جميع أنواع المثلجات حيث تقدم الدجاج المجمد وصدور الدجاج وجبن شيدر وجبن المراعي أيضا.