أسهل وأسرع طريقة عبقرية لتنظيف الميكروويف وهيبقى بيبرق وريحتة وهمية ومراية وازالة البقع والاصفرار

أسهل وأسرع طريقة عبقرية لتنظيف الميكروويف ، تنظيف الميكروويف من أعمال التنظيف المهمة جداً التي يجب أن يتم القيام بها بصفة مستمرة لأن عدم التنظيف يؤدي إلى تراكم الأوساخ والزيوت والدهون وبذلك يجب أن تقومين بتنظيفه بشكل دوري حتى أن يصبح نظيفة وخالي من الروائح الكريهة الناتجة عن تحضير بعض من الأطعمة التي يتطاير منها الزيوت، وعليك باستعمال المكونات الطبيعية التي تعطي نتائج فعالة وقوية لإذابة الدهون.

أسهل وأسرع طريقة عبقرية لتنظيف الميكروويف

يتراكم بالميكروويف الكثير من الدهون العنيدة والصعبة التي يكون من الصعب التخلص منها وإزالتها، ويمكن أن يتم إزالة الأوساخ الموجودة على الصحن الدوار في الميكروويف عن طريق فكه وغسله عن طريق استعمال سئل غسيل الصحون والماء الفاتر.

أسهل طريقة لتنظيف الميكروويف

نقدم لك سيدتي واحدة من أسهل الطرق الذي يمكن أن تعتمدين عليها في تنظيف الميكروويف والتي تتمثل فيما يلي:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2/1 كوب خل.

ليمونة كبيرة الحجم مقطعة نصفين.

قطعة إسفنج نظيفة.

طريقة الإعداد:

في وعاء يتم وضع كوب ماء وعصير الليمون والخل ثم يتم إضافة حبة الليمون المقطعة لنصفين.

ثم يتم تشغيل الميكروويف على درجة حرارة مرتفعة لمدة دقيقتين.

بعدها يتم فتح الميكروويف وسوف تجدين أن جميع جوانبه الداخلية والسطح امتلأت بالبخار.

ثم يتم إخراج البق من الميكروويف بعدها يتم فصل الكهرباء عن الميكروويف وانتظري لبضعة ثواني حتى أن تهدأ الحرارة.

يتم مسح جوانب الميكروويف بقطعة الإسفنج وسوف تلاحظين أن الدهون والزيوت وبقايا الطعام قد تم إزالتها تماماً.

يتم تنظيف الميكروويف والباب من الخارج ويتم تركه مفتوح حتى أن يجف وبعد ذلك سوف يصبح نظيف وذات رائحة نظيفة.

طرق لإزالة الروائح الكريهة من الميكروويف

بعض من الأطعمة ينتج عنها بعض من الروائح الغير مرغوب بها داخل الميكروويف ولكن هنام عدة طرق يمكن استخدامها للتخلص من هذه الروائح منها: