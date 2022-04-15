سواد السنين هتنظفية فى ثوانى بدون دعك ولا فرك.. تنظيف طاسة القلي المحروقة بكل سهولة وبدون تكاليف بمكون واحد جبار من مطبخك

سواد السنين هتنظفية فى ثوانى بدون دعك ، تنظيف أواني الطبخ المحروقة من أصعب المهام الذي تقوم بها كل سيدة منزل، فنحن نعلم أن أغلب وقت المرأة يكون داخل المطبخ لتحضير أشهى وألذ الأطعمة، ومع كثرة استعمال الأواني تتعرض لتراكم الدهون والزيوت التي تجعلها مثل المحروقة، وهذا يجعلها بمظهر غير لائق فالبعض يعتقد أنها غير نظيف على الرغم من دعكها وغسلها مرات عدة، ولكن سوف نقتصر عليك الطريق وسنقدم لكم أفضل طرق تنظيف طاسة القلي المحروقة بدون دعك أو فرك وبأقل التكاليف.

سواد السنين هتنظفية فى ثوانى بدون دعك

يوجد طرق عدة يمكن الاعتماد عليها عند تنظيف أواني الطبخ وبالتحديد طاسات القلي ومن ضمن هذه الطرق الآتي:

تنظيف الأواني بيكربونات الصوديوم والخل

من الطرق التي لا تحتاج إلى مجهود كبير منك كما أن بيكربونات الصوديوم من المكونات الفعالة التي تعمل على تفتيت الدهون وتنظيف الأواني، فقط قومي باتباع التالي:

المكونات:

2/1 كوب بيكربونات الصوديوم.

1 كوب خل أبيض.

قطعة من إسفنج تنظيف الأطباق.

طريقة الاستخدام:

قومي بنثر بيكربونات الصوديوم على الأواني المحروقة.

بعدها يضاف كوب الخل الأبيض وتركيه لمدة 10 دقائق,

ثم تأتين بقطعة من الإسفنج وابدئي في فرك الطاسة للتخلص من الحروق.

بعد ذلك يتم شطفها بالماء الفاتر والصابون حتى أن تصبح نظيفة تماماً.

ملح الليمون والخل لتنظيف الأواني المحروقة

هي من الطرق الذي يكون من السهل جداً أن تستخدم عند تنظيف الأواني المحروقة كما أن ملح الليمون معروف بقدرته العالية على التخلص من الدهون والحروق المتراكمة بالأواني والتي يتم استخدامها كالتالي:

المكونات:

1 كوب ملح الليمون.

1 كوب خل.

3 ملعقة كبيرة صودا الخبز.

صابون سائل الصحون.

سلك خشن.

ماء ساخن.

طريقة الاستخدام: