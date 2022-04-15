نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروبات تحتوي على سعرات حرارية قليله في رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل مشروبات تحتوي على سعرات حرارية قليله في رمضان يحب الجميع تناول العصائر على وجبة الإفطار ويوجد الكثير من أنواع العصائر المختلفة والتي يتم تجهيزها قبل الإفطار ولكنها تحتوي على سعرات حرارية كبيرة بسبب إضافة السكر وبالتالي هذا الأمر سوف يتسبب في الحصول على وزن زائد عند تناول هذه المشروبات بشكل يوميا لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة أفضل المشروبات الرمضانية التي تحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية.

أفضل المشروبات الرمضانية

تعتبر المشروبات الباردة يحب الجميع يتناولها على وجبة الإفطار عند أذان المغرب ولكن يوجد بعد المشروبات الرمضانية التي يفضل تناولها أثناء الفطار وتحتوي على سعرات حرارية قليلة لا تسبب في زيادة الوزن بشكل كبير وهي كالآتي،

عصير قمر الدين

يعتبر من المشروبات المفضلة على السفرة في رمضان ويتم تجهيزه من المشمش حيث يمكن عمل عصير قمر الدين وإضافة ماء الورد بجانب أنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية المفيدة لصحة القلب.

شراب الكركديه

يعتبر هذا المشروب يحتوي على العديد من الفوائد الصحية لأنه مصنوع من نبات الكركديه وهو من أكثر المشروبات المفضلة لدى كثير من الأشخاص ويحبون تناولها على وجبة الإفطار بجانب أنه يحتوي على نسبة كبيرة من السكر ولكنها مفيد للجسم.

شراب التوت في رمضان

يعتبر شراب التوت من المشروبات المفضلة لدى كثير من الأشخاص في شهر رمضان المبارك ويتم تجهيزه من خلال استخدام الماء والسكر ولكنه يحتوي على سعرات حرارية قليلة بجانب الفوائد الموجودة في التوت التي يستفيد منها الجسم.

عصير التمر الهندي

يعتبر عصير التمر الهندي يتم تجهيزه من التمر الهندي الذي يحتوي على العديد من العناصر من الغذائية المفيدة للجسم وتعمل على مد الجسم بالعناصر التي يحتاجها وتقوية جهاز المناعة.

شراب الجلاب

من أشهر المشروبات الرمضانية في شهر رمضان ويتم تجهيزه من الزبيب حيث يحتوي على العديد من العناصر التي تعمل على تنشيط الدورة الدموية ومدى الجسم بالطاقه التي يحتاجها أثناء فترة الصيام.