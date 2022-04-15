شوف مكتبة جرير بالسعودية وخصومات تصل إلى 50% على الشاشات الذكية

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تقدم شركة مكتبة الجرير تشكيلة كبيرة من الشاشات الذكية والشاشات الأندرويد وبأحدث التقنيات المتواجدة في سوق الشاشات بأسعار لا مثيل لها مع تخفيضات وخصومات تصل إلى أكثر من 50% مع إمكانية التقسيط مع العلم أن جميع الأسعار الأتية شاملة ضريبة القيمة المضافة. عروض شركة مكتبة الجرير على الشاشات الذكية: شاشة سكاي وورث بحجم 65 بوصة فائق الوضوح والدقة 4K ألترا إتش دي دي إل أي دي تلفزيون أندرويد متوفر باللون الأسود بخصم 25% ليصبح سعره بعد الخصم 2599 ريال سعودي بدلا من 3499 ريال سعودي.

شاشة هاير بحجم 65 بوصة فائق الوضوح والدقة 4K ألترا إتش دي، أو إل أي دي تلفزيون ذكي متوفر باللون الفضي بخصم 42% ليصبح سعره بعد الخصم 7099 ريال سعودي بدلا من 12299 ريال سعودي.

شاشة تي سي إل بحجم 65 بوصة فائق الوضوح والدقة 4K ألترا إتش دي إل أي دي صغير تلفزيون أندرويد متوفر باللون الأسود بخصم 31% ليصبح سعره بعد الخصم 5499 ريال سعودي بدلا من 7999 ريال سعودي. شاشة هاير K6 بحجم 55 بوصة فائق الوضوح والدقة 4K ألترا إتش دي دي إل أي دي تلفزيون أندرويد متوفر باللون الأسود بخصم 37% ليصبح سعره بعد الخصم 1899 ريال سعودي بدلا من 3049 ريال سعودي .

شاشة تي سي إل بحجم 55 بوصة فائق الوضوح والدقة 4K ألترا إتش دي إل أي دي تلفزيون أندرويد متوفر باللون الأسود بخصم 29% ليصبح سعره بعد الخصم 4499 ريال سعودي بدلا من 6399 ريال سعودي.

شاشة إل جي بحجم 55 بوصة فائق الوضوح والدقة نانو سل 4K ألترا إتش دي إل إيه دي تلفزيون ذكي متوفر باللون الأسود ومتاح بخصم 57% ليصبح سعره بعد الخصم 3199 ريال سعودي بدلا من 7499 ريال سعودي. شاشة سوني بحجم 85 بوصة فائق الوضوح والدقة 4K ألترا إتش دي دي إل أي دي تلفزيون أندرويد متوفر باللون الأسود ومتاح بخصم 55% ليصبح سعره بعد الخصم 8999 ريال سعودي بدلا من 19999 ريال سعودي.

شاشة شاومي مي تي في بي 1 بحجم 55 بوصة فائق الوضوح والدقة 4K ألترا إتش دي دي إل أي دي تلفزيون ذكي متوفر باللون الأسود ومتاح بخصم 43% ليصبح سعره بعد الخصم 1699 ريال سعودي بدلا من 2999 ريال سعودي.

شاشة سامسونج بحجم 55 بوصة فائق الوضوح والدقة 4K ألترا إتش دي إل إيه دي تلفزيون ذكي متوفر بلون تيتان رمادي ومتاح بخصم 24% ليصبح سعره بعد الخصم 2799 ريال سعودي بدلا من 3699 ريال سعودي.

شاشة سامسونج بحجم 55 بوصة فائق الوضوح والدقة 4K ألترا إتش دي النقاط الرباعية كيو إل أي دي تلفزيون ذكي متوفر باللون الرمادي متاح بخصم 41% ليصبح سعره بعد الخصم 3799 ريال سعودي بدلا من 6499 ريال سعودي. عمر شويل - جدة مكتبة جرير بالسعودية وخصومات تصل إلى 50% على الشاشات الذكية - ثقفني

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