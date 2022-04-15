شوف العرض الأسبوعي لهايبر بنده بالسعودية على جميع المنتجات

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هايبر بنده معه هتقدر تجهز منزلك بأقل سعر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية من خلال عروض بنده الأسبوعية، كما يقدم هايبر بنده كل ماتحتاجين إليه في مطبخك وبمناسبة شهر رمضان المبارك يقدم هايبر بنده خصومات وتخفيضات هائلة على السلع الغذائية والأدوات المنزلية لأن بنده تهتم بالدرجة الأولى بعملائها وبتقديم أفضل المنتجات لهم. عروض هايبر بنده على الأدوات المنزلية: صندوق حافظة كوسموبلاست بسعة 33 لتر متوفرة بسعر 35 ريال سعودي بدلا من 49 ريال سعودي، تصلح لتخزين الكعك والبسكويت.

سلة رحلات كوسموبلاست كبير بسعر 14 ريال سعودي بدلا من 20 ريال سعودي.

برميل قمامة مع دواسة من كوسموبلاست بسعة 15 لتر بسعر 45 ريال سعودي بدلا من 64 ريال سعودي.

برميل قمامة مع دواسة من كوسموبلاست بسعة 15 لتر بسعر 45 ريال سعودي بدلا من 64 ريال سعودي. مقلاة جرانيت غير لاصقة من مستر كوك بحجم 32 سم متوفرة بسعر 45 ريال سعودي بدلا من 65 ريال سعودي.

مقلاة عميقة جرانيت غير لاصقة مع غطاء مقدمة من مستر كوك بحجم 34 سم بسعر 65 ريال سعودي بدلا من 89 ريال سعودي.

طقم قدور جرانيت مع غطاء ستانلس ستيل مقدمة من مستر كوك مكون من 15 قطعة بسعر 399 ريال سعودي بدلا من 660 ريال سعودي.

يوجد طقم كاسات من كوسيم مكون من 6 قطع بسعر 10 ريال سعودي بدلا من 19 ريال سعودي. عروض هايبر بنده على المواد الغذائية: كتف عجل بدون عظم طازج بوزن كيلو جرام متوفر بسعر 46.95 ريال سعودي بدلا من 63.95 ريال سعودي، ويمكنك عمل الأرز الكابلي باللحم.

قطع عجل بالعظم بوزن كيلو جرام طازج بسعر 39.95 ريال سعودي بدلا من 53.95 ريال سعودي .

رستو بقري برازيلي مبرد بوزن كيلو جرام متوفر بسعر 38.95 ريال سعودي بدلا من 46.95 ريال سعودي، لعمل أشهي لحمة باردة.

صدور دجاج من ساديا بوزن 2.5 كيلو جرام بسعر 65.95 ريال سعودي بدلا من 87.95 ريال سعودي.

فيليه قاروص بالجلد بوزن كيلو جرام متوفر بسعر 44.95 ريال سعودي بدلا من 54.95 ريال سعودي. روبيان مزرعة بوزن كيلو جرام متوفر بسعر 27.95 ريال سعودي بدلا من 39.95 ريال سعودي.

قمر الدين بوزن 300 جرام بسعر 4.75 ريال سعودي بدلا من 7.95 ريال سعودي.

جبن قليل الدسم تشيزا لاند قريش بوزن كيلو جرام متوفرة بسعر 23.95 ريال سعودي بدلا من 28.95 ريال سعودي.

لبنة تركية من السنبلة بوزن كيلو جرام بسعر 20.95 ريال سعودي بدلا من 32.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة العرض الأسبوعي لهايبر بنده بالسعودية على جميع المنتجات - ثقفني

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