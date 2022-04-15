نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف العرض الأسبوعي لأسواق العثيم بالسعودية في المقال التالي

تعتبر أسواق العثيم من أكبر الأسواق في المملكة العربية السعودية وهي شركة مساهمة سعودية، وقد تم تصنيف أسواق العثيم من قبل مجلة فوريس الأمريكية في سنة 2016 في قائمة أقوي شركات في العالم العربي، ودائما تحرص شركة أسواق العثيم على تقديم أفضل المنتجات وأحسن جودة وبأقل الأسعار وبخصومات كبيرة إرضاءا لعملائها الكرام. عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية : لحم عجل بلدي بدون عظم بوزن كيلو جرام متوفر بسعر التكلفة 49.95 ريال سعودي.

متاح لحم عجل بلدي بالعظم بوزن كيلو جرام متوفر بسعر 42.95 ريال سعودي.

متواجد لحم حاشي بالعظم بوزن كيلو جرام متوفر بسعر 34.95 ريال سعودي. تخفيض على لحم مفروم بقري برازيلي مبرد بوزن كيلو جرام متوفر بسعر 26.95 ريال سعودي.

ملوخية مونتانا مجمدة بوزن 400 جرام متوفرة بسعر 3.50 ريال سعودي.

مانجو داري توتابوري مجمدة بوزن كيلو جرام متوفر بسعر 10.75 ريال سعودي بدلا من 13.95 ريال سعودي، ويمكنك عمل الكنافة بالمانجو بها.

تمر عجوة المدينة بوزن كيلو جرام متوفر بسعر 29.95 ريال سعودي.

عجينة تمر بسعر 5.95 ريال سعودي، لحشوات الكعك والمعمول.

تمر إنتاج النخيل خلاص ذهبي بوزن كيلو جرام متوفر بسعر 8.95 ريال سعودي.

جبن الوادي قريش بوزن كيلو جرام متوفرة بسعر 21.95 ريال سعودي، الجبن القريش وجبة سحور ممتازة. مربي فروالة شهد بسعر 16.50 ريال سعودي، يمكنك عمل زبادي الفواكه بها.

جبن ثلاث بقرات دنماركي بيضاء بوزن كيلو جرام متوفرة بسعر 13.50 ريال سعودي.

زيتون كوبوليفا أسود بوزن كيلو جرام متوفر بسعر 16.95 ريال سعودي.

خضار مشكل من مونتانا مجمدة بوزن 400 جرام بسعر 4.25 ريال سعودي. عروض أسواق العثيم على الأدوات المنزلية: حافظة طعام من إكسبس سيراميك مكونة من 4 قطع بسعر 45 ريال سعودي.

طقم قدور من برايت هوم رخام مكون من 10 قطع بسعر 199 ريال سعودي.

طقم قدور مقدم من سويت هوم غير لاصق مكون من 10 قطع بسعر 159 ريال سعودي.

مقلاة جريل دبل من أييو متوفرة بحجمين حجم مقاس 34 سم بسعر 85 ريال سعودي، وحجم مقاس 40 سم بسعر 95 ريال سعودي.

قدر ضغط من إيبو جرانيت متوفر بحجمين مختلفين سعة 7 لتر متوفر بسعر 115 ريال سعودي، وسعة 9 لتر متوفر بسعر 125 ريال سعودي.

قدر كاسا بغطاء من بونيتا متوفر بحجمين مقاس 30 سم بسعر 52.95 ريال سعودي ومقاس 32 سم بسعر 57.95 ريال سعودي.

قدر ضغط باصرة بسعة 5 لتر بسعر 59 ريال سعودي.

مقلاة هوم واي مكونة من 2 قطعة بسعر 44.95 ريال سعودي.

طقم أدوات مطبخ مكون من 13 قطعة بسعر 29.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة العرض الأسبوعي لأسواق العثيم بالسعودية - ثقفني

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