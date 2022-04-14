شوف بنده panda العروض الالكترونية والمستلزمات المنزلية صفقات رمضان

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عمر شويل - جدة بنده panda العروض الالكترونية واستمرار للصفقات الرمضانية تقدم أسواق هايبر بنده بالمملكة تخفيضات كبيرة على الاجهزة الالكترونية والأدوات المنزلية، من أجود الأنواع، تخفيضات قوية، تستمر إلى نهاية الشهر الكريم، ذلك بجانب العروض على السلع الغذائية، والأطعمة الطازجة واللحوم من جميع الأنواع، كل مايحتاج إليه المنزل العصري، يتوفر في بنده هايبر ماركت، إليكم نبذة عن أهم عروض هذا الأسبوع.

بنده panda العروض الالكترونية

يتوفر في قسم الإلكترونيات أحدث أنواع الشاشات ماركات عالمية، بأحدث التقنيات وأحجام متنوعة تناسب جميع مساحات المنازل، الصغيرة، والكبيرة، بجودة عالية، لمشاهدة المسلسلات والبرامج الرمضانية، بشكل ممتع، عروض مميزة، وصفات رابحة، بجانب أن خدمة التوصيل والتركيب مجانية وسريعة، لأى مكان بالمملكة.

يجتمع افراد العائلة أمام الشاشات لقضاء وقت ممتع معا، وتخليد الذكريات، يتوفر تلفاز 50 بوصة من سكاى وورت سعر المنتج ب 1،499 ريال يتوفر فقط في هايبر بنده.

جهاز إمبكس جلوريا 50 بوصة ب 1،299 ريال.

جهاز دورا قياس 42 بوصة ب 899 ريال.

بنده panda الأجهزة المنزلية

لجعل الحياة أفضل وأداء المهام المنزلية أسرع وبأقل مجهود، أمتلاك كل ماهو جديد في عالم التنظيف المنزلى، والطهي، على سبيل المثال مكنسة كهربائة رائعة من كليك أون تجعل تنظيف السجاد والموكيت والستائر أكثر يسراً، وممتع لربة المنزل، سعر المنتج ب 249 ريال فقط، والخلاط المميز من مولينكس لتحضير العصائر الطازجة على المائدة الرمضانية ب 229 ريال.

القهوة من المشروبات الساخنة اللذيذة والمحببة لفئة كبيرة من الأشخاص، ولكن قد تكون طريقة تحضيرها صعبة على البعض، لذا يمكن شراء محضر القهوة السريع من كينوود ب 199 ريال.

بنده التوفير

قطاعة الخضروات رائعة تساعد على تقطيع جميع أنواع الخضروات من بصل وثوم وجزر وغيرها بكل سهولة وخلال ثواني معدودة تعتبر فليبس من أفضل الأنواع ب 109 ريال.

عند الرغبة في تحضير المخبوازات في المنزل غالبا ما تتسب طريقة العجن في عدم الحصول على المخبوزات بالطريقة المرغوبة، لكن مع العجانة الكهربائية يصبح الأمر أفضل وأسهل سعر المنتج ب 339 ريال سينكور.

خلاط و مطحنتين من ارايتي ب 95 ريال.