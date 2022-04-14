نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف قائمة عروض بنده الأسبوعية في السعودية تنزيلات الـ50% على الأدوات المنزلية وتخفيضات هائلة على الأطعمة في المقال التالي
عروض بنده المملكة العربية السعودية، هايبر بنده يكون من الأسواق التي يتواجد ويتوافر به كل المستلزمات والمنتجات التي يريدها ويحتاج لها كل فرد بالمملكة العربية السعودية، سواء كانت هذه المنتجات غذائية أو غير غذائية معها الأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية أيضًا التي يستطيع هايبر بنده توفيرها، فمن الممكن أن يتم العرض والمنح لهذه العروض والخصومات أما أن تكون بالصورة اليومية أو الأسبوعية على كافة المستلزمات والمنتجات إلى كل زبائن المملكة.
تنزيلات بنده اليوم خصم من 20% وحتي 70% لمدة 10 أيام خلال شهر رمضان panda offers
عروض بنده السعودية
خصومات بنده من ضمن الأسواق التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية وتم بنائه في سنة 1979، حيث أن تلك الشركة تعد من إحدى أكبر الشركات المهمة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية إلى أن صار ذلك الهايبر من إحدى الأسواق التجارية والمركزية والمالية، وأن هذا ليباع كافة السلع والمنتجات التي يرغب بها ويحتاج لها كل شخص بالمملكة العربية السعودية حتى استطاع أن يقوم بتوفير كل المنتجات الغذائية والغير غذائية.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على سعر العصارة من النوع كينوود تكون 139 بدلًا من 399 ريال سعودي.
- سعر العصارة من النوع كولين تكون بسعر 49 بدلًا من 79 ريال سعودي.
- العصارة من النوع مولينكس تكون بسعر 79 بدلًا من 139 ريال سعودي.
- 8 * 135 جرام من معجون الطماطم من النوع كي دي دي تكون بسعر 8.95 بدلًا من 12.95 ريال سعودي.
- الفول المدمس من النوع الكسيح عدد 4 قطع مقدار 390 جرام تكون بسعر 10.95 بدلًا من 18.50 ريال سعودي.
- الفطر المقطع من النوع شتورة مقدار 1 + 1 مقدار 425 جرام تكون بسعر 8.50 بدلًا من 17 ريال سعودي.
- الفول المدمس مع الخلطة السعودية من النوع لونا مقدار 3 * 450 جرام تكون بسعر 10.95 بدلًا من 12.95 ريال سعودي.
- الحمص من النوع مانديز مقدار 540 جرام عدد 3 قطع يكون بسعر 10.50 بدلًا من 13.90 ريال سعودي.
- الفاصوليا من النوع مانديز عدد 5 قطع مقدار 400 جرام يكون سعرها 10.95 بدلًا من 17.50 ريال سعودي.
- 2 + 1 من فطر الشرائح من النوع موريل تكون بمقدار 425 جرام سعرها يكون 12.95 بدلًا من 19.50 ريال سعودي.
- الذرة الحلوة بدون السكر المضاف من النوع العملاق الأخضر مقدار 4 * 150 جرام تكون بسعر 9.95 بدلًا من 13.95 ريال سعودي.
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