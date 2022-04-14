دعاء اليوم 14 من رمضان 1443 اجمل دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان 2022

دعاء اليوم 14 من رمضان 1443 يبحث الكثير من المسلمين خلال الساعات القليلة الماضية عبر محركات بحث جوجل عن افضل واقوي دعاء اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك، ويستقبل كل مسلم اليوم الرابع عشر من شهر رمضان بالدعاء والاستمرار في طلب المغفرة والرحمة وقبول الصيام في هذا الشهر المبارك من المولي عز وجل حيث يسعي كل مسلم للفوز برضا الله سبحانه وتعالي في هذه الأيام المباركة والكريمة التي تفتح فيها أبواب السماء لكل مسلم ونقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني مجموعة رائعة ومميزة من اقوي الادعية التي يمكنك ترديدها طوال اليوم الرابع عشر من شهر رمضان.

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان 2022

اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، و أقلني فيه من الخطايا و الهفوات، و لا تجعلني غرضا للبلايا و الآفات، بعزك يا عز المسلمين.

يارب اجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين وأذقنى فيه حلاوة ذكرك، وأدآء شكرك واحفظنى فيه بحفظك يا أرحم الراحمين.

اللهم قربني فيه الى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقرائة اياتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه، واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه، بجودك يا اجود الأجودين.

اللهم لا تحيرني في أمري وفي حياتي وفي نفسي وعقلي وقلبي، اللهم سيرني لما هو خير لي وأرضني به ولا تشغل لي فكراً، وكن معي دائماً وأبداً.

دعاء اليوم 14 من رمضان 1443

اللهم أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم افتح لي أبواب حكمتك، وانشر علي رحمتك، وامنن علي بالحفظ والفهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

اللهم يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا ديان السماوات والأرض، يا وارث السماوات الأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة .

كانت هذه مجموعة من أقوي وافضل ادعية شهر رمضان المبارك والتي يمكنك ترديدها والدعاء بها في اليوم الـ 14 من هذا الشهر المبارك شهر الطاعات والمغفرة والثواب واغتنام الفرص للفوز برضا ورحمة المولي تعالي.