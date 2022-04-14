شوف عروض لولو ماركت على الإلكترونيات ومستلزمات المنزل بعشرة وعشرين وثلاثين ريال

مجموعة جديدة من عروض لولو ماركت المميزة على الإلكترونيات ومستلزمات المنزل بأقل الأسعار، حيث اعلن لولو هايبر ماركت عن عودة عروض العشرة والعشرين والثلاثين ريالاً مرة أخرى لمدة أسبوع، وقد اطلق هايبر لولو تخفيضات هذا الأسبوع على أكثر من 400 سلعة ومنتج مختلف لتوفير كافة متطلبات العملاء، مما يفسح المجال لقدر اكبر من المعروضات والاختيارات المتاحة أمام المتسوقين، وتستمر العروض من يوم الأربعاء الموافق 13 أبريل حتى يوم الثلاثاء 19 أبريل.

عروض لولو ماركت

يعرض هايبر لولو تشكيلة متنوعة من الاكسسوارات الالكترونية، للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب وغيرها من إنتاج شركة يونيفرسال للالكترونيات بأسعار تبدأ من عشرة ريالات وحتى ثلاثين ريالاً.

مقابل عشرين ريال فقط احصل على مكبر صوت يونيفرسال بلوتوث متنوع الأشكال والألوان بدلاً من 44 ريال، ووفر مبلغ 24 ريال سعودي.

احصل على خصم ثلاثين ريال عند شراء مكبر صوت بلوتوث يونيفرسال مقابل 25 ريال بدلاً من 55 ريال.

سماعة أذن بلوتوث ستيريو مقابل 20 ريال بدلاً من 55 ريال.

سماعة رأس متنوعة بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 32 ريال.

احصل على سماعة رأس أيكون بلوتوث مقابل 30 ريال بدلاً من 39 ريال.

هايبر لولو

احصل على حامل هاتف ذكي يونيفرسال متنوع الأشكال والأحجام متوفر الآن مقابل 15 ريال فقط احصل عليه ووفر مبلغ 14 ريال.

حامل هاتف بحلقة ضوء على شكل عصا سيلفي بسعر ثلاثين ريال للحبة بدلاً من 59 ريال.

اشتري حامل جوال أيكون ثلاثي لحمل أكثر من هاتف مع حلقة إضاءة في الأعلى مقابل 30 ريال بدلاً من 59 ريال.

كابل مايكرو/ أيفون/ نوع سي متنوع يونيفرسال متوفر مقابل 15 ريال فقط بدلاً من 20 ريال.

عروض لولو

وفري مع لولو هايبر ماركت واشتري العديد من مستلزمات المطبخ وأدوات تحضير الطعام بأسعار تبدأ من عشرة ريالات فقط.

حامل تزيين الكيك الدائر من شيفلاين بسعر 15 ريال فقط للحبة بدلاً من 24 ريال.

اشتري قطاعة خضار هوم بسعر 10 ريالات بدلاً من 24 ريال.

قطاعة سريعة شيفلاين 3 في 1 لتقطيع الخضر والفاكهة وعصر الحمضيات وخفق البيض بسعر 20 ريال فقط بدلاً من 29 ريال.

اشتري طقم أكواب زجاج مجموعة مكونة من 6 قطع بسعر 10 ريالات فقط بدلاً من 15 ريال.

مقابل 15 ريال فقط احصل على طقم لومينارك أكواب زجاجية بيد زجاج مقاس 25 سم بدلاً من 24 ريال.

lulu market

طاوة حرارية حديد مقاس 23 سم شيفلاين مقابل 25 ريال فقط بدلاً من 29 ريال.

مقلاة حديد شيفلاين مقابل 30 ريال بدلاً من 36 ريال.