نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض بنده الرمضانية الجديدة على الهواتف والأجهزة المختلفة بخصومات مذهلة لا تفوتها Panda في المقال التالي

عروض بنده توفر لجميع عملائها جوائز قيمة بمناسبة شهر رمضان الكريم كل عام وأنتم بخير وكل الأمة الإسلامية بخير. نقدم لك عزيزي العمل أفضل العروض والخصومات على أحدث الهواتف الذكية بأسعار مميزة ومناسبة للجميع. كما توفر لك سيدة بيت أفضل الأجهزة الكهربائية التي تمكنها من تجهيز منزلها على أعلى مستوى لا تفوت العرض الجبار من بنده وهايبر بنده. أقوى عروض بنده الرمضانية على الهواتف الذكية بخصومات مذهلة خصم 240 ريال على هاتف سامسونج أي 52 اس، يتميز الهاتف بشاشة مقاس 6.5 بوصة من الجيل الخامس. كما يتوفر به ذاكرة داخلية مساحتها 128 جيجا بايت، بينما الذاكرة العشوائية سعتها 8 جيجا بايت. كما أن الهاتف مزود بمعالج أوكتا كور، وبالنسبة للكاميرا فبها كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل، وخلفية بدقة 5+5+12+64 ميجا بيكسل. بسعر 1419 ريال بدلاً من 1659 ريال سعودي، ومتوفر من الجوال أربع ألوان مميزة، بالإضافة للضمان الذهبي.

اشتري هاتف لينوفو كاي 14 بلس + 4 جيجا بايت من الجيل الرابع بشاشة حجمها 6.5 بوصة. الهاتف يعمل بمعالج أوكتا كور، بكاميرا أمامية بدقة 8 مجا بيكسل، وفي الخلف كاميرتين بدقة 2+2 ميجا بيكسل. أما الرامات فسعتها 4 جيجا بايت، وذكرة التخزين الداخلي سعتها 64 جيجا بايت.

وفر 100 ريال على هاتف شاومي ريدمي نوت 11 من الجيل الرابع متوفر بثلاث ألوان في متاجر هايبر بنده،مزود بمعالج أوكتا كور. كما يتميز بشاشة مساحتها 6.55 بوصة، ورامات بسعة 4 جيحا بايت، وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت. أما بالنسبة للكاميرات الخلفية فهيا عالية الدقة لاحتوائه على ثلاث كاميرات بدقة 2+8+50 ميجا بيكسل، وأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل. بسعر 699 ريال بدلاً من 799 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى عروض بنده الرمضانية الجديدة على الهواتف والأجهزة المختلفة بخصومات مذهلة لا تفوتها Panda - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض بنده الرمضانية الجديدة على الهواتف والأجهزة المختلفة بخصومات مذهلة لا تفوتها Panda على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.