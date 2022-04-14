نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لا تقارن تصل إلى 70% في هايبر بنده panda السعودية على جميع السلع في المقال التالي
هايبر بنده يكون من ضمن الأسواق التي تختص بقطاع التجزئة، حيث أن ذلك الهايبر يتضمن ويكون لديه أكبر المجموعات القوية ومعها الأعمال المهمة المتواجدة بين كافة المتاجر بالمملكة العربية السعودية، وذلك يكون لكي يتم بناء وتشييد شركة تكون من أقوى الشركات الناجحة بين كافة المتاجر والشركات بالمملكة العربية السعودية، كما أن السوق يتضمن على أكبر المجموعات التي قام بتمهيد طريقه لبناء وإنشاء عدة تصورات إيجابية.
تنزيلات بنده الرمضانية العملاقة على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية تصل إلي 60% لا تفوتها
عروض بنده السعودية
خصومات بنده من الأسواق الكبيرة والشهيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن ذلك الهايبر يقوم بخدمة العديد من العملاء التي تم وصولهم إلى مائة مليون وستون زبون يتم تواجدهم بالمملكة العربية السعودية وأيضًا جمهورية مصر العربية، كما أن هذا السوق يكون من القطاعات الضرورية المهمة المتخصصة في مجال التجزئة، وأيضًا يتضمن السوق على أقوى سجل رائع يرجع لعام 1978.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على مرطب الشفاة مقدار 4.5 جرام تكون بسعر 8 بدلًا من 10.95 ريال سعودي.
- مرطب الشفاة من النوع لابيلو مقدار 3 جرام تكون بسعر 17.95 بدلًا من 32.95 ريال سعودي.
- كريم من النوع نيفيا مقدار 250 مل يكون بسعر 12.95 ريال سعودي بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- 140 مل من كريم الجسم نوعه ديرموفيفا يكون بسعر 8.95 بدلًا من 12.25 ريال سعودي.
- اللوشن الخاص بتنعيم الجسد من النوع ديرموفيفا مقدار 400 مل يكون بسعر 16.95 ريال سعودي بدلًا من 23.95 ريال سعودي.
- لوشن الجسم من النوع كريم 21 مقدار 400 مل يكون بسعر 17.95 بدلًا من 27.95 ريال سعودي.
- 600 مل من لوشن الجسم نوعه جرجنز يكون بسعر 16.50 بدلًا من 32.95 ريال سعودي.
- التوت البري من النوع باجة مقدار 200 جرام تكون بسعر 18.95 بدلًا من 24.25 ريال سعودي.
- 5 قطع من الشوكولاتة نوعها شنكي كيت كات مقدار 40 جرام تكون بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 17.50 ريال سعودي.
- كيك من أوريو المغطى كادبوري مقدار 12 * 24 جرام يكون بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
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