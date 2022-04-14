نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الموسم اكسترا الكبرى خصومات 60% على الأجهزة الكهربائية الشاشات و الهواتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الموسم اكسترا الكبرى خصومات 60% على الأجهزة الكهربائية الشاشات والهواتف، يتوفر فيليبس خلاط 2 في 1 سعة 1.9 لتر 450 وات باللون الأبيض بسعر 119 ريال بدلاً من 169 ريال خصم 30%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 6 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر مولينكس خلاط سعة 500 وات 1.25 لتر والسعة القصوى 1.75 لتر باللون الأبيض بسعر 209 ريال بدلاً من 339 ريال خصم 38%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 10 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى شهر رمضان 2022.

عروض الموسم اكسترا الكبرى 60%

يتوفر نينجا خلاط سعة 1500 وات ثلاث سرعات اللون مزيج بين الأسود و الفضي بسعر 699 ريال بدلا من 999 ريال خصم 30%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 34 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض شهر رمضان 2022 ال جي تليفزيون 77 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 13999 ريال بدلاً من 34999 ريال خصم 60%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 669 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 999 ريال.

عروض الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر ضمن خصومات الموسم شهر رمضان 2022 هومز تلفزيون 65 بوصة ذكي فائق الوضوح بسعر 2199 ريال بدلاً من 3599 ريال خصم 39%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 106 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر تي سي ال تلفزيون 75 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 4599 ريال بدلاً من 6099 ريال خصم 25%، ضمن خصومات ربع الثمن اكسترا الكبرى على الشاشات ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 220 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 999 ريال.

خصومات شهر رمضان نصف الثمن

يتوفر سامسونج تلفزيون 75 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 14999 ريال بدلاً من 27999 ريال خصم 46%، ضمن خصومات شهر رمضان نصف الثمن ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 717 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 999 ريال، يتوفر ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى هومز تليفزيون 55 بوصة ذكي فائق الوضوح بسعر 1899 ريال بدلاً من 2499 ريال خصم 24%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 91 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض شهر رمضان اكسترا الكبرى

يتوفر سامسونج تلفزيون 55 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 5799 ريال بدلاً من 6999 ريال خصم 17%، ضمن عروض شهر رمضان اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 278 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 179 ريال، يتوفر هاتغ هونر 50 تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجا باللون الأسود بسعر 1499 ريال بدلاً من 2199 ريال خصم 32%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 72 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الهواتف اكسترا الكبرى

يتوفر هواوي نوفا 9 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجا باللون الأزرق بسعر 1599 ريال بدلاً من 1899 ريال خصم 16%، ضمن خصومات الهواتف اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 77 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 115 ريال، يتوفر نوكيا سي 20 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 16 جيجا باللون الأزرق بسعر 299 ريال بدلاً من 339 ريال خصم 12%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 15 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى شهر رمضان 2022.