نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت للأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية في رمضان في المقال التالي

عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية تقدم أقوى العروض والتخفيضات الرمضانية على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، هذا بالإضافة إلى عروض السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية وأقوى عروض ال 10 و 20 و 30 ريال سعودي على مئات من المنتجات المتعددة، كما يتوفر أطنان من الخضروات والفاكهة الطازجة يوم بيوم، وأكثر من 70 نوع من الأسماك الطازجة مع العلم أن جميع هذه العروض وأكثر متوفرة في جميع فروع لولو هايبر ماركت المنتشرة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية فبادروا بالسرعة واغتنام الفرصة. أقوى عروض لولو هايبر ماركت للأدوات المنزلية: شيفلاين حامل لتزيين الكيك دائري بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 24 ريال.

عرض قوي على هوم قطاعة خضار بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 24 ريال.

قطاعة سريعة 3*1 من شيفلاين بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 29 ريال.

لولو لوح تقطيع 10 ملم كبير أو كبير جداً بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 25 ريال.

ترامونتينا طقم سكين مكون من مجموعة ثلاث قطع بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 17.50 ريال.

مضرب يدوي حر من شيفلاين بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 25 ريال. طاولة حديد حرارية مقاس 23 سم من شيفلاين بسعر 25 ريال سعودي بدلاً من 29 ريال.

مقلاة حديد من شيف لاين مقاس 23 سم بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 36 ريال.

وعرض قوي على أورولي ستانلس ستيل من شيفلاين مقاس 24 سم بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 49 ريال.

لومينارك أبريق ماء مع غطاء سعة 1.3 لتر متنوع بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 17 ريال.

منحة قهوة ستانلس ستيل من شيفلاين فقط بسعر 10 ريال سعودي.

قدر استانلس ستيل من شيفلاين مقاس 18/20 سم بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 25 ريال. عروض الأجهزة الكهربائية لهذا الأسبوع: موقد كهربائي بسعر 25 ريال سعودي بدلاً من 39 ريال.

كراون مطحنة قهوه بسعر 30 ريال سعودي بدلاً 49 ريال سعودي.

إمبكس غلاية كهربائية سعة 1.5 لتر بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 49 ريال، مع العلم أن هذا العرض قائم لمدة أربع أيام فقط. ميزان حمام رقمي من أيكون بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 49 ريال.

يونيفرسال ماكينة حلاقة العانة الكاملة 3*1 بسعر 25 ريال سعودي بدلاً من 49 ريال.

وعرض قوي على سوار يد ذكي متنوع من يونيفرسال بسعر 25 ريال سعودي بدلاً من 59 ريال. عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت للأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية في رمضان - ثقفني

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