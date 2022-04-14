نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عاجل.. قائمة عروض بنده اليوم الخميس 14 أبريل في السعودية.. تخفيضات لـ50% على الأدوات المنزلية وتنزيلات كبيرة على الأطعمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم في مكة وبريدة والرياض وفروعها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من الأمور التي تحظى باهتمام الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة لما تقدمه عروض بنده اليومية والأسبوعية من تنزيلات كبيرة على كافة الأصناف يجعلها مقصد الكثيرين للاستفادة بأفضل عروض بندة الأسبوعية واليومية وخاصة الإلكترونية والاستعانة بخدمة التوصيل للمنازل لما تتمتع به الشركة من أسطول ضخم لتوصيل نحو 70 ألف سلعة غذائية ومنزلية وإلكترونية، خاصة بعد تمكن هايبر بنده من الاستحواذ على 4 مناطق توزيع أساسية في المملكة العربية السعودية بأسطول سيارات يصل إلى 600 سيارة شحن للبضائع ما يجعلها الاختيار الأول لكثير من مواطني المملكة في العروض والتخفيضات اليومية والأسبوعية للتسوق.

عروض بنده اليوم الأربعاء في السعودية

تقدم عروض بنده اليوم الثلاثاء 12 أبريل الموافق 10 رمضان 1443 في السعودية ضمن عروض بنده الأسبوعية الكثير من التخفيضات على المواد الغذائية والأدوات المنزلية وأدوات التنظيف للمطبخ التي لا غنى عنها للسيدات نستعرضها عبر السطور التالية :-

تخفيضات بنده اليوم على سائل لغسيل الصحون باور بالليمون عبوة زنة 950 مل المقدمة من شركة بريل بتخفيض 4 ريالات لتصبح بسعر 12.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم

كما تضم عروض بنده اليوم الأربعاء في السعودية تخفيض على عدد 12 قطعة من موج لإسفنجة التنظيف بتنزيل 5 ريالات بسعر 10.95 بدلًا من 15.95 ريال سعودي.

وتقدم تخفيضات بنده بقيمة 13 ريال سعودي على عدد 34 + 22 قطعة من أقراص بريل جولد لغسيل الصحون لتصبح بسعر 62.95 بدلًا من 85.95 ريال سعودي.

تنزيلات بنده اليومية على سائل جف المضاد للبكتريا لغسيل الصحون عبوة 750 مل عدد اثنان قطعة بقيمة 8 رسالات لتصبح بسعر 15.95 بدلًا من 23.90 ريال سعودي، إضافة إلى عبوة + عبوة من سائل فش المساعد للشطف بالليمون وزن 400 جرام لبتخفيض 50%. لتصبح بسعر 33.95 بدلًا من 75.90 ريال سعودي

ويعرض بنده هايبر السعودية عبوة وزن كيلو جرام من منظف سوبر جل العجيب. بتخفيض 3 دولارات بسعر 8.50 بدلًا من 11.95 ريال سعودي.

تنزيلات بنده اليوم على الأطعمة

تضم تنزيلات بنده اليوم على الأطعمة التخفيض على أناناس باحة المجفف عبوة 200 جرام. وذلك بسعر 18.95 بدلًا من 24.25 ريال سعودي.

وقطعتين من بطاطس شيبس فرفشة مقدار 21 * 12 جرام بسعر 24.95 بدلًا من 29.90 ريال سعودي.

ويقدم هايبر بنده عرض التوت البري المجفف من باحة زنة 200 جرام بسعر 18.95 بدلًا من 24.25 ريال سعودي.

صور مجلة عروض بنده السعودية

ويوفر هايبر بنده اليوم الثلاثاء الكثير من العروض المميزة على المنتجات الخاصة بالطعام مثل الزيوت النباتية وعباد الشمس والسكر والحليب.

تخفيضات بنده اليوم

هذا بالإضافة إلى منتجات أمريكانا من الخضراوات واللحوم والميني رولز، إلى جانب التخفيضات على شوكلاتة جلاكسي والايس كريم وكيكة ماكين والعصائر والمعجنات وغيرها من المنتجات الخاصة بالمطبخ السعودي، إضافة إلى منتجات رمضان مثل التمور وياميش رمضان والمكسرات.

وتتضمن مجلة عروض بنده اليوم في السعودية التخفيض على أنواع الجبن والألبان مثل الجبن إسكندراني، ودجاج البشاير الطازج، والسلمون النرويجي. وذلك بالإضافة إلى تنزيلات أسعار اللحوم على كتف خروف نعيمي، وفخد الخروف الروماني والنعيمي وسيقان دجاج التنمية زنة 450 جرام، .جبن هايلاند قريش قليل الدسم ، والزبيب الذهبي والقشطة الطازجة.

وتحتوي مجلة عروض بنده في المملكة العربية السعودية نحو 40 صفحة بما يصل أكثر من ألف منتج بسعر مخفض تشمل كافة المنتجات ما بين غذائية وأطعمة مرورا بالمشروبات من عصائر طبيعية ونكتار ومياه غازية والشوكولاته بكافة أنواعها وصولا إلى الأدوات المنزلية وأدوات التنظيف للأسطح والأثاث وأدوات المطبخ، إضافة إلى الكثير من العروض.