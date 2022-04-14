جهاز كهربائي صغير في كل منزل سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء الي 750 جنية اوقفه فوراً قبل فوات الأوان

جهاز صغير سبب ارتفاع فاتوره الكهرباء الي ٧٥٠ جنية لا بجد من إجراء خطوات ترشيدية لاستهلاكه للتخلص من مشكلة الارتفاع بفاتورة الكهرباء، والسعر مقابل خدمة الكهرباء يقل كلما قل الاستهلاك لأجهزة الكهرباء يشكل عام، وعلى وجه التحديد جهاز الكاتيل، وبالنسبة لأهم السلبيات لاستعمال الجهاز نطرحها من خلال ما يلي مع عرض الحلول وكيفية الترشيد الفعلي للاستهلاك، وفيما يلي بيان كامل عن هذا الجهاز، ومختلف الأجهزة الأخرى التي لها دور في إهدار الكهرباء بشكل كبير.

جهاز صغير سبب ارتفاع فاتوره الكهرباء الي ٧٥٠ جنية

الجهاز الأكثر استعمالًا في منازلنا وهو الكاتيل، فالغلاية الكهربية واحدة من الأجهزة التي لها دور في الاستهلاك للطاقة حيث أن ساعة التشغيل الواحدة قد تتسبب في استهلاك قدر من الطاقة يبلغ حوالي 300 وات، وبالنسبة لاستعماله فهو مكثف في الإعداد للمشروبات الدافئة، إذ أن استعماله سريع، ومن الممكن أن تتم خطوة الترشيد من خلال التقليل تماما من استعماله، والاعتماد على غلي الماء عن طريق البوتاجاز لتقليل فاقد الكهرباء المستهلكة.

الأجهزة المتسببة في إهدار الطاقة

في المنازل نعتمد على العديد من أنواع الأجهزة الكهربية للتيسير من مهام الحياة اليومية، وأهم تلك الأجهزة المهدرة للطاقة ما يلي: