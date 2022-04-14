نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الخميس 14 ابريل 2022 خصومات تصل الي نصف الثمن رمضان كريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض العثيم اليوم والتي يبحث عليها عدد غير مسبوق من جميع الأشخاص في كافه المدن حيث أن هناك إقبال كبير للغايه من المواطنين لمعرفه العروض اليومية والأسبوعية التي تقدمها كي يستفيدوا من الخصومات الكبيرة التي تقدمها علي كافه سلعها ومنتجاتها وحتي نهاية الأسبوع القادم حيث تحتوي علي ميع السلع الرمضانية المميزة من مواد غذائية وأدوات منزليه وكهربائيه وجميع أنواع الجوالات أيضا.

عروض العثيم اليوم

تشمل عروض العثيم كافه أنواع الأطعمة والمشروبات الطبيعية الهامة والتمر الذي لا غني عنه أثناء الإفطار لما يحتوي علي قيمه غذائية كبيره والتي يحتاج إليها الجسم بعد الصيام كما تقدم كافه أنواع مستحضرات التجميل والملابس والأحذية الخاصة بالرجال والنساء وأيضا مستلزمات الأطفال بخصومات تصل إلى نصف الثمن ولفتره محدوده كل ذالك تقدمه عروض العثيم اليوم وحتي يوم الثلاثاء القدم في كافه المتاجر والأسواق.

مجله عروض العثيم اليوم 14 أبريل

تتضمن المجلة الخاصة بالعرض العديد من الصور التي نقدمها لكم كي تستفيدوا من المنتجات وتوروا المال حيث تحتوي علي كافه أنواع السلع الغذائية والأدوات الأخري الهامة بخصومات تصل إلى 50% كي يتمكن جميع الأشخاص من الشراء والاستفادة بالعرض الأسبوعي المميز التي تقدمه في شهر الخير لذالك قد قدمنا لكم هذا المقال من خلال موقع ثقفني حيث يمكن لكم الاستفادة من العرض من خلال الذهاب لأقرب سوق أوالطلب عبر الأنترنت.

تحتوي عروض العثيم اليوم التي تقدمها في يوم الخميس علي بخاري حمراء وتفاح جالا افريقي ومانجو بسعر 7.95 ريال سعودي والثوم وملفوم محشي وأيضا افوكادو والكوسه الخضراء والخس والملفوف الابيض والزنبيل وطماطم شيري والجزر الطازج وكافه أنواع الحلويات التي تجدونها ضمن الصور والمكسرات والبقوليات حيث تشمل الزبيب وقمر الدين والبهارات أيضا كالكمون المطحون وهيل زدني والسميد والليمون المجفف.

تحتوي ايضا علي جميع انواع الحلويات التي يعشقها الجميع حيث تحتوي علي تورته مشكله وبلح الشام والزلابيه والقطايف وكيك بالمكسرات كل ذالك تقدمه عروض العثيم اليوم وجميع انواع الدجاج الطازج والمجمد حيث تقدم دجاج مجمد وصدور الدجاج بسعر 76.95 ريال سعودي وبطاطس وباميه وافخاذ الدجاج وسمن الزبده وكريم المراعي وحليب المراعي ايضا وكافه انواع المشروبات الساخنه.

تتضمن عروض العثيم جميع أنواع مستحضرات التجميل الهامة حيث تقدم كافه أنواع الكريمات والزيوت الخاصة بالشعر والشامبو حيث تقدم كريم يحتوي علي فيتامينات بسعر 14.95 ريال سعودي فقط وايضا كريم دوف وجيل لوكس زهره وأيضا مزيل العرق ومنظف للأسطح وأيضا شامبو بانتين وبديل زيت وشامبو بانتين والفوط الصحية وأيضا معجون سيجنال وصابون ديتول كل ذالك بسعر لا يقبل المنافسة ابدآ.

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