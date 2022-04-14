نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن يغشك بائع العسل بعد اليوم.. الطريقة الصحيحة لكشف العسل الأصلي من المغشوش في 3 دقائق بدون الحاجة الي جهاز في المقال التالي
أن عسل النحل فيه شفاء للناس من كل داء حيث له فوائد كثيرة مثل التخلص من الكحة ،تقوية عضلة القلب، تنقية الجسم من السموم، يساعد في تقوية المناعة ومقاومة الأمراض الفيروسية، ويساعد على عملية الهضم الطعام وعمل حركة المعدة بصورة أسرع لذلك يجب تناول منه ملعقة على الريق حتى نحصل على جميع فوائده ولكن يجب التأكد من أنه عسل النحل الأصلي وأنه ليس مغشوش أو عليه عدة أضافات حيث هناك طريقة سهلة ومميزة يمكن عن طريقها التعرف إذا كان العسل مغشوش أم لا وهي طريقة استخدام الماء لاختبار العسل وسوف نوضح كيف يتم اختبار العسل من خلال هذا المقال.
طريقة مميزة اختبار العسل عن طريق الماء
يجب أن نتأكد بأن العسل الأبيض طبيعي وغير مغشوش وذلك لأنه مفيد جدا لصحتنا وعند شرائه يكون غالي الثمن لذلك يجب التأكد من نوعيته وسوف نوضح طريقة اختبار العسل بالماء من خلال النقاط التالية:
- نحضر كوب من الماء.
- نحضر ملعقة من العسل ونقوم بتذويبها في الماء.
- في حالة ذوبان العسل نجد بأنه غير أصلي وفي حالة عدم ذوبانه ويستقر في أسفل الكوب نجد بأنه أصلي النوع .
فوائد عسل النحل
لعسل النحل فوائد كثيرة ومتعددة وبعد أن تعرفنا عن الاختبار اللازم عن التأكد من صحية العسل نتعرف الآن على أهم فوائده من خلال النقاط التالية..
- يساعد في التخلص من الإمساك المزمن ويساعد في نزول السموم من المستقيم ويحسن من حركة المعدة.
- يستخدم في التخلية عوضا عن السكر الذي يعرف باسم السم الأبيض.
- يحتوي على مضادات أكسدة لذلك هو مفيد جدا للجسم.
- يعمل على تنقية الجسم من السموم ويحفز الكبد على دوره في إذابة الدهون.
- يعمل على التخلص من الوزن الزائد في الجسم عندما يتم الاستغناء عن السكر وتعويضه بالعسل.
- يستخدم في ماسكات البشرة ويساعد على ترطيبها وتنظيفها من الشوائب ويزيل أثار الحبوب ويعمل على تهدئة البشرة من الاحمرار.
يستخدم في ماسكات الشعر ويساعد على تطويله وتكثيفه وتنعيمه ويمنحه اللمعان اللازم ويخلصنا من التجعد والهيشان.
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