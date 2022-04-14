نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير للجوالات والالكترونيات jarir خصم حتى 61% من مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات والالكترونيات متاحة حاليًا في كل فروع شركة جرير للتسويق jarir مع خصم يصل إلى 61% في مكتبات جرير اون لاين السعودية jarirbookstore ، والتي تضم معروضات متنوعة من كل الماركات الشهيرة عالميًا، كما أنها تقدمها لكم بأسعار لا مثيل لها لفترة محدودة داخل السعودية.

عروض جرير للجوالات والالكترونيات jarir خصم حتى 61% من مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore

متاح ضمن عروض مكتبة جرير أقوى التخفيضات على أسعار الجوالات، والشاشات، واللابتوب، للجوالات والإلكترونيات والتي تصل إلى 61% لفترة محدودة بمناسبة موسم العودة للدراسة، وكذلك بداية العام الجديد 2022 وفصل الشتاء الذي يتسم بخصوماته المذهلة، مع خدمة تقسيط جرير على كل المعروضات، فتابعوا معنا لمعرفة التفاصيل في الفقرات التالية.

عروض جرير

يعرض لكم موقع جرير ايفون 13 الجديد iphone 13 بتخفيض كبير، هذا بالإضافة إلى جوالات جرير سامسونج samsung الأحدث على الإطلاق، هذا بالإضافة إلى مختلف أنواع الجوالات الإقتصادية التي يطلبها العملاء من متاجر السعودية الكبيرة، والتي نعرض لكم في التالي مواصفاتها مع الأسعار بعض التخفيض.

jarir

جوال تي سي ال بلس 10 الجيل الرابع 4 جي، بسعة 256 جيجابايت للذاكرة الداخلية و 6 جيجابايت رام، بسعر 749 ريال سعودي بدل من 799 ريال سعودي، مع خصم فوري 50 ريال سعودي.

جوال موتورولا ادج 20 الجيل الخامس 5 جي، بسعة 128 جيجابايت و 8 جيجابايت للذاكرة الداخلية رام، بسعر 1699 ريال سعودي، ويأتي مع هدية مجانية بقيمة 100 ريال سعودي.

موقع جرير

جوال سامسونج جالاكسي ايه 51 منتج مجدد درجة أ samsung galaxy a51 ، بسعة 256 جيجابايتمتاح منه اللون الأسود، بسعر 1019 ريال سعودي، بخصم قدره 15%، بتوفير قيمته 180 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالاكسي اس 21 اف اي الجيل الخامس 5 جي، بسعة 256 جيجابايت و 8 جيجابايت للذاكرة الداخلية رام، بسعر 2999 ريال سعودي، ويأتي مع هدية مجانية بقيمة 200 ريال سعودي.

عروض جرير للجوالات

جوال سامسونج جالاكسي ايه 70، منتج مجدد درجة أ، بسعة 128 جيجابايت، باللون البرتقالي، بسعر 1305 ريال سعودي بدل من 1535 ريال سعودي، بخصم قدره 13%، بتوفير 230 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالاكسي ايه 71 samsung galaxy a71 ، منتج مجدد درجة أ، بسعة 128 جيجابايت، باللون الفضي، بسعر 1487 ريال سعودي بدل من 1749 ريال سعودي، بخصم قدره 15%، بتوفير 262 ريال سعودي.

اسعار جوالات جرير

جوال سامسونج جالاكسي نوت 10 لايت samsung galaxy note 10 lite ، منتج مجدد درجة أ، بسعة 128 جيجابايت، بسعر 1861ريال سعودي بدل من 2109 ريال سعودي، بخصم قدره 15%، بتوفير 328 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالاكسي ايه 80 samsung galaxy a80 ، منتج مجدد درجة أ، بسعة 128 جيجابايت، باللون الذهبي، بسعر 2140 ريال سعودي بدل من 2517.95 ريال سعودي، بخصم قدره 15%، بتوفير 377.95 ريال سعودي.

عروض جرير الحصرية

جوال سامسونج جالاكسي نوت 20 samsung galaxy note 20 ، بسعة خاصة بالذاكرة الداخلية للتخزين مساحتها 256 جيجا بايت،هذا بالًضافة إلى مساحة بسعة 8 جيجا بايت خاصة بذاكرة الرام المؤقتة، الجوال تجدوه في المتجر بسعر خاص جدًا 2599 ريال سعودي فقط بدل من سعر 3099 ريال سعودي، بخصم قدره 16%، بتوفير 377.95 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالاكسي اس 20 بلس samsung galaxy s20 plus منتج مجدد درجة أ، بسعة خاصة بالذاكرة الداخلية للتخزين مساحتها 128 جيجا بايت، هذا بالإضافة إلى مساحة خاصة بذاكرة الرام المؤقتة، الجوال تجدوه في المتجر بسعر خاص جدًا 3255 ريال سعودي فقط بدل من سعر 3829 ريال سعودي، بخصم قدره 15%، بتوفير 574 ريال سعودي.

مكتبات جرير

متاح في تخفيضات جرير السعودية أجهزة حديثة من جرير لابتوب بأكثر التقنيات تطورًا، من ابل بسعر خاص جدًا لجهاز ابل ماك بوك برو apple macbook pro متاح حتى يوم 31 يناير 2022، فاستغلوا الفرصة قبل نفاذ الكمية، كما يوجد خصم كبير على أجهزة لابتوب جرير هواوي huawei و مايكروسوفت microsoft و اتش بي hp بمواصفات عالية وسعر مغري، هذا بالإضافة إلى أجهزة جرير ايباد ipad المتطورة.

jarirbookstore

تابلت سامسونج جالاكسي تاب اس 7 11، منتج مجدد درجة ب، بسعر مخفض 2599 ريال سعودي بدل من 3249 ريال سعودي، مع خصم 20% بتوفير 650 ريال سعوي.

اسوس ايو زين كومبيوتر مكتبي شامل بي سي، شاشة كبيرة مقاس 23.8 بوصة، بسعر خاص جدً 74899 ريال سعودي بدل من 5599 ريال سعودي، مع خصم 13% بتوفير 700 ريال سعوي.

عروض مكتبة جرير

لاب توب ابل ماك بوك اير 13 ام 1 ريتنا macbook ، كمبيوتر محمول بشاشة مقاس 13.3 بوصة، بسعر 5499 ريال سعودي بدل من 6199 ريال سعودي، مع خصم 11% بتوفير 700 ريال سعودي.

كمبيوتر محمول اسوس زين بوك دو مع قلم ستايلس، بسعر مخفض 6999 ريال سعودي بدل من 7699 ريال سعودي، بتوفير 700 ريال سعودي.

جرير لابتوب

كمبيوتر محمول للألعاب اسوس روج زيفروس جي 14، مع شاشة مقاس 14 بوصة، بسعر 5799 ريال سعودي بدل من 6599 ريال سعودي، بتوفير 800 ريال سعودي وخصم قدره 12%.

ابل ايباد برو 12.9 2021، مع شاشة مقاس 12.9 بوصة، كمبيوتر لوحي الجيل الخامس، بسعر 9899 ريال سعودي بدل من 10999 ريال سعودي، بتوفير 1100 ريال سعودي وخصم قدره 10%.

لاب توب جرير

ابل ايباد ايماك الكل في واحد كمبيوتر مكبي بي سي شامل انتل كور، مع شاشة مقاس 27 بوصة، بسعر 8199 ريال سعودي بدل من 9439 ريال سعودي، بتوفير 1240 ريال سعودي وخصم قدره 13%.

لاب توب ابل ماك بوك برو 13 ريتنا بلس تاتش بار macbook ، كمبيوتر محمول بشاشة مقاس 13.3 بوصة، بسعر 7299 ريال سعودي بدل من 8549 ريال سعودي، مع خصم 15% بتوفير 1250 ريال سعودي.

مكتبة جرير jarir bookstore

لاب توب ابل ماك بوك برو 13 ريتنا بلس zoy7 تاتش بار macbook ، كمبيوتر محمول بشاشة مقاس 13.3 بوصة، بسعر 8999 ريال سعودي بدل من 10399 ريال سعودي، مع خصم 13% بتوفير 1400 ريال سعودي.

لاب توب ابل ماك بوك برو 13 ريتنا بلس تاتش بار macbook ، كمبيوتر محمول بشاشة مقاس 13.3 بوصة، بسعر 7999 ريال سعودي بدل من 9399 ريال سعودي، مع خصم 15% بتوفير 1400 ريال سعودي.

جرير

مع جرير اون لاين نجد العديد من أنواع الشاشات بمقاسات متنوعة، وقد وصلت خصومات شاشات جرير حتى 61% على شاشات ال جي، هذا مع خصومات 36% على شاشات سكاي وورث skyworth بمواصفات مذهلة، بالإضافة إلى شاشات سوني sony وسامسونج وهاير.

شركة جرير للتسويق

شاشات سامسونج مقاس 60 بوصة بجودة 4 كيه الترا اتش دي ال اي دي، بسعر 3899 ريال سعودي بدل من 5999 ريال سعودي، بخصم قدره 35%، مع توفير 2100 ريال سعودي.

شاشات هاير مقاس 55 بوصة بجودة 4 كيه الترا اتش دي، دي ال اي دي، بسعر 2099 ريال سعودي بدل من 3699 ريال سعودي، بخصم قدره 43%، مع توفير 1600 ريال سعودي.

جرير اون لاين

شاشات سوني مقاس 55 بوصة بجودة 4 كيه الترا اتش دي، دي ال اي دي، بسعر 3049 ريال سعودي بدل من 5999 ريال سعودي، بخصم قدره 49%، مع توفير 2950 ريال سعودي.

شاشات ال جي مقاس 48 بوصة، تليفزيون ذكي بجودة 4 كيه، بسعر 4499 ريال سعودي بدل من 11499 ريال سعودي، بخصم قدره 61%، مع توفير 7000 ريال سعودي.

جرير شاشات

شاشات سكاي وورث مقاس 55 بوصة بجودة 4 كيه الترا اتش دي، بسعر 1899 ريال سعودي بدل من 2499 ريال سعودي، بخصم قدره 24%، مع توفير 600 ريال سعودي.

شاشات سكاي وورث مقاس 58 بوصة بجودة 4 كيه الترا اتش دي، بسعر 2099 ريال سعودي بدل من 2699 ريال سعودي، بخصم قدره 22%، مع توفير 600 ريال سعودي.

شاشات جرير

شاشات سكاي وورث مقاس 65 بوصة بجودة 4 كيه الترا اتش دي، بسعر 2799 ريال سعودي بدل من 3599 ريال سعودي، بخصم قدره 22%، مع توفير 800 ريال سعودي.

شاشات سكاي وورث مقاس 65 بوصة بجودة 4 كيه الترا اتش دي، بسعر 2599 ريال سعودي بدل من 3499 ريال سعودي، بخصم قدره 26%، مع توفير 900 ريال سعودي.

jarir bookstore

خصم كبير على سعر شاشات سكاي وورث مقاس 58 بوصة، تلفزيون ذكي حديث بجودة 4 كيه الترا اتش دي، متاحة لفترة محدودة بسعر مخفض من مكتبات جرير 2099 ريال سعودي فقط، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة بدل من مبلغ 2699 ريال سعودي، مع خصم بنسبة قدرها 22%، بتوفير مبلغ قيمته 600 ريال سعودي.

قدمنا لكم أجهزة جرير جوالات بأسعار مخفضة جدًا، مع خصومات أجهزة اللاب توب والأيباد، بجانب أسعار الشاشات الذكية، والتي عرضناها لكم بتخفيض حتى 61%، ولا تنسوا متابعتنا للمزيد من أسعار السلع في السعودية.