شوف أحق الخصومات.. تخفيضات بندة السعودية بمنسابة شهر الخير عروض جبارة تسوق ووفر

تخفيضات بندة السعودية من الأخبار التي ينتظرها كثير من السعوديين، لأن بندة عبارة عن هايبر كبير للغاية له اسم مسموع في المملكة، وكثير من الفروع داخل السعودية، والتي تلاقي إقبالًا كبيرًا، ويزورها مئات الأشخاص يوميًا خاصةً في أيام العروض، حيث تقوم بندة بعمل خصومات هائلة على بعض السلع الأساسية، وكذلك الأجهزة الكهربائية، والتي تستغلها كل ربة منزل لتنعم بشراء أشياء كثيرة من مستلزمات منزلها بمبلغ أقل من المستحق دفعه.

تخفيضات بندة السعودية للسلع الغذائية

قامت بندة بتنزيل قائمة خصومات لا يستهان بها، تشمل فترة الثانى عشر من رمضان، وتمتد لتنتهي في اليوم الثامن عشر من نفس الشهر الكريم.

وفيما يخص السلع الغذائية كانت خصوماتها كالتالي:

عرض على جبنة بوك 500 جرام بسعر 20 ريال بدلا من 36.95 ريال.

ايضا عرض على كريمة الطبخ من المراعى عبوة 1 كيلو بسعر 15 ريال بدلا من 27.75 ريال.

بالإضافة الى عرض دقيق فاخر اربع عبوات 1 كيلو سعر العرض 10 ريال.

كتف عجل بدون عظم بسعر 47,95 بدلًا من 63,95 ريال.

عرض اللحوم المفرومة، احصل على دجاج مفروم + لحم بقري+ لحم غنم العرض كامل بـ14,95 بدلًا من سعر 32,70 ريال.

صدور دجاج من أمريكانا وزن 2 كيلو، وسعر العرض 44,95 ريال وكان فيما يسبق يباع نفس العرض بـ 47,95 ريال.

الحليب المجفف سعره 51,95 ريال، وكان من قبل بسعر 60,95 ريال بخصم 10%.

بانيه دجاج بوزن 450 جرام سعره بعد الخصم 15ريال.

سعر الخضار المجمد مثل الملوخية أو البامية وصل سعره في الخصم إلى 3,50 ريال.

أرز بسمتي المها وزن الكيس 10 كيلو جرام، بسعر 76,95 ريال.

خصومات بندة على المنظفات

وفيما يخص المنتجات التي تستخدم في المنظفات فبعضها أصبح عليه خصومات وبيانها كالتالي:

اتى عرض تايد 2.5 كيلو بسعر 19.95 ريال بدلا من 40.35 ريال.

مسحوق “جينتو” وزن 5 كيلو ونصف سعره بعد الخصم 27.95 ريال بدلًا من سعر 79,95 ريال.

بونكس المركز وزن 7 كيلو بسعر 41.95 ريال بعد الخصم.

مسحوق برسيل 6.8 كيلو سعره بعد الخصم 47.95 ريال، وقبل ذلك كان سعره 59,95 ريال.

مسحوق أومو أكتيف أتوماتيك وزن 5 كيلو سعره بعد الخصم 44,95 ريال بدلًا من 64,95 ريال.

مجلة عروض هايبر بنده اليوم

عرضنا لكم اليوم تخفيضات بندة السعودية ومما رأينا سنجد أنها عروض لا يمكن تفويتها، لأنها تتضمن كثير من المنتجات الأساسية التي بحاجتها كل منزل بالفعل.