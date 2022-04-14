نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو عروض رمضان 2022 أثاث داخلي بتخفيضات قوية وحصرية من ساكو saco السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرخص عروض ساكو عروض رمضان 2022 وتخفيضات على أسعار الأثاث الداخلي، يختار متجر ساكو saco السعودية أقوى قطع الأثاث التي تتمتع بالجاذبية والراحة معًا، ويعرضها عبر موقعه الإلكتروني بتخفيضات حصرية وعروض مميزة لمستخدمي بطاقة فيزا، حيث تتوفر بالعروض العديد من الخيارات المتنوعة التي تتناسب مع جميع الأذواق وتوفر الراحة لجميع أفراد العائلة، وذلك لما تتمتع به من خامات ممتازة سهلة الاستخدام والعملية من حيث سهولة التنظيف وتحمل العوامل الخارجية المختلفة، ويعرض الموقع مجموعة من تصميمات الأريكة السرير الجذابة والعملية، إلى جانب كرسي الاسترخاء القطعة المفضلة لدى سائر العملاء، كما تتوفر الطقم الجلوس المريحة والمصممة بتصميمات أنيقة وفاخرة مصنوعة من خامات فائقة الجودة، تعرفوا على المزيد في التالي.

عروض ساكو عروض رمضان 2022 أثاث داخلي

تسري العروض والتخفيضات لمستخدمي موقع ساكو الإلكتروني من عملاء التسوق أون لاين، وخصيصًا لحاملي بطاقة فيزا VISA الإئتمانية بحيث يوفر لهم المتجر خصم 20% على أسعار المنتجات، ويمكنكم إتمام عملية التسوق أون لاين بضغطة زر واحدة بحيث تختار المنتج المفضل، واختيار طرق الدفع من خلال بطاقة فيزا، والإدلاء بكافة البيانات المطلوبة لإتمام عملية الشراء دون الحاجة للذهاب للمتجر.

كرسي استرخاء ساكو

تتعد أنواع كراسي الاسترخاء المتاحة على موقع ساكو الإلكتروني، وتتضمن العديد من التصميمات والألوان الجذابة المختلفة، إلى جانب تعدد وظائفه واستخداماته، فهو يلائم الديكور المنزلي المودرن والديكور الكلاسيكي، كما يناسب الأجواء المكتبية ومؤسسات العمل، ويمكن استخدامه في غرف الأطفال وغرف الكبار كذلك، وهناك من أنواع كراسي الاسترخاء القابلة للطي والتعديل وفقًا لرغبة المستخدم.

كرسي استرخاء هزاز دوار متكامل التصميم باللون الأسود بسعر 1599 ريال.

عرض كرسي استرخاء وهزاز باللون البني بسعر 1699 ريال.

كرسي استرخاء قابل للتعديل ويصلح كرسي للالعاب بسعر 363 ريال.

عروض ساكو أريكة سرير

تعتبر الأريكة السرير من الحلول العملية الموفر للمساحة وخاصةً في الشقق والمنازل ذات المساحات الصغيرة، فهي متعددة الوظائف بحيث توفر مقعد مريح لأكثر من شخص، كما بإمكان المستخدم طيها أو فردها لتستخدم كأحد تصميمات الشيزلونج العصرية والمريحة، يمكن أن توضع بأي مكان في المنزل بدءاً من غرف المعيشة وغرف الجلوس ووصولًا إلى غرف وحجرات النوم، مصنوعة من خامات ممتازة ومتاحة بألوان عديدة.

صوفا للصغار + مساحة تخزين باللون الأزرق بسعر 216.75 ريال.

أريكة سرير من ميكاسا باللون البيج بسعر 599 ريال.

عرض أريكة سرير باللون الكحلي بسعر 899 ريال.

طاولات طعام ساكو

طاولات الطعام من القطع الأساسية في تصميمات الديكور المنزلي، فهي من الغرف الرئيسية والتي تحتاج إلى مساحة مخصصة لها بالمنزل، ولذلك يوفرها ساكو بتصميمات مختلفة وعملية تتحمل العديد من العوامل والزمن، إلى جانب توفر بعض التصميمات القابلة للطي بحيث توفر المساحة، ويمكن استخدام طاولات الطعام كأحد القطع المخصصة للأثاث الداخلي أو الخارجي.