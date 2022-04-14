اسرار الفوز في مسابقة الحلم وكيفية الاشتراك للفوز بجائزة الـ 750.000 دولار حقق حلمك مستني ايه

اسرار الفوز في مسابقة الحلم وكيفية الاشتراك للفوز بجائزة الـ 750.000 دولار بعد تحقيق الكثير من أحلام الشباب والكبار ازداد البحث عن طرق وشروط الاشتراك في مسابقة الحلم وسر تحقيق الفوز في المسابقة والاشتراك في سحب قيمة الفوز فيه تصل إلى 750 ألف دولار أميركي، حيث تعد مسابقة الحلم أحد أشهر المسابقات العربية التي يمكن المشاركة فيها من أي مكان حول العالم ويقوم بتقديم البرنامج الإعلامي والمذيع العربي الشهير مصطفى الأغا، وقامت المسابقة بتحقيق الكثير من الأحلام بسحب قد يصل إلى مليون دولار أميركي.

طريقة وخطوات الاشتراك في مسابقة الحلم العربية

يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الموقع الرسمي الخاص بالمسابقة عبر اتباع الخطوات التالية:-

قم بالدخول المباشر على موقع مسابقة الحلم الإلكتروني الرسمي من خلال الرابط https://mbcvia.com/.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول على الموقع ثم اختر الدولة التي تعيش فيها ثم قم بإدخال رقم هاتفك المحمول على الموقع.

ثم قم باختيار الدولة التي تعيش فيها ثم أدخل رمز دولتك ثم أكتب كل البيانات الخاصة بك على الموقع ثم انقر على زر “اشترك الآن” وبذلك يتم اشتراكك في المسابقة.

بعد الاشتراك سيتم إظهار كل الأرقام المرادفة لبلدك والتي يمكنك التواصل مع العاملين في المسابقة من خلالها.

ارسل كلمة “حلم” باللغة العربية أو “Dream” باللغة الإنجليزية أو “Reve” باللغة الفرنسية على الرقم المرادف لبلدك.

سعر الرسالة قد يكلفك دولار واحد بحسب كم يساوي الدولار بعملة بلدك و بعد ذلك يتم إرسال سؤال معين لك على رقم هاتفك.

قم بالإجابة على السؤال وإذا تمت الإجابة بشكل صحيح يتم ترحيلك للخطوة التالية للتسجيل ويتم قبولك وبعد ذلك يتم إرسال أسئلة أخرى وبذلك تكون قد بدأت في السحب.

ما هو سر الفوز في مسابقة الحلم 2022م؟

يمكن سر الفوز في مسابقة الحلم 2022م في بعض النقاط التي تتمثل في كل مما يلي:-