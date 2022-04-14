نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات أسواق عبدالله العثيم بالسعودية في المقال التالي

تعمل أسواق العثيم في تجارة السلع الغذائية والمواد الغذائية وتعد في مقدمة الأسواق المتخصصة في هذا المجال بالإضافة إلى تشغيل المجمعات التجارية الضخمة وتعد شركة أسواق العثيم من أكبر سلاسل الأسواق المركزية من المبيعات داخل المملكة العربية السعودية، وبمناسبة شهر رمضان المبارك تقدم أسواق العثيم أفضل المنتجات السلعية وأدوات المطبخ والمواد الغذائية من أكبر وأشهر الماركات. عروض أسواق عبد الله العثيم على الأدوات المنزلية: متوفر طقم قدور من كاسا بونيتا مكون من 8 قطع متوفر بسعر 119 ريال سعودي بدلا من 189 ريال سعودي.

متاح قدر ضغط من إيبو جرانيت متوفر بثلاث ألوان بسعر 125 ريال سعودي بدلا من 169 ريال سعودي.

متواجد قدر من كاسا بونيتا متوفر بحجمين مختلفين مقاس 24 سم بسعر 59 ريال سعودي بدلا من 89.95 ريال سعودي وحجم 30 سم بسعر 65 ريال سعودي بدلا من 94.95 ريال سعودي.

متوفر طقم عشاء مقدم من كاسا بونيتا مكون من 18 قطعة بسعر 46 ريال سعودي بدلا من 64.95 ريال سعودي.

متاح حافظة طعام بلاستيك من كيتشنجر متوفرة بسعر 34.95 ريال سعودي بدلا من 44.95 ريال سعودي.

تخفيض على قدر بلاكسون مع مقلاة بلاكسون بسعر 49 ريال سعودي بدلا من 79 ريال سعودي.

أما عن عرض طقم قدور من بامكو مكون من 9 قطع متوفر بسعر 229 ريال سعودي بدلا من 329 ريال سعودي.

متوفر طقم صواني فرن من مستر كوك جرانيت متاح بسعر 69 ريال سعودي بدلا من 95 ريال سعودي.

متاح طقم مقلاة رويال فورد مكون من 2 قطعة بالإضافة إلى هدية بسعر 44.95 ريال سعودي بدلا من 75 ريال سعودي. عروض أسواق عبد الله العثيم على السلع الغذائية: متوفر صدور دجاج مقدم من ساديا بوزن 2.5 كيلو جرام بسعر 76.95 ريال سعودي بدلا من 91.95 ريال سعودي.

متاح أفخاذ دجاج رفيعة من ساديا بوزن 900 جرام بسعر 13.50 ريال سعودي بدلا من 17.25 ريال سعودي.

متواجد دجاج ساديا مجمد بوزن 110 جرام بسعر 17.25 ريال سعودي بدلا من 20.95 ريال سعودي.

متاح لحم حاشي بدون عظم بوزن كيلو جرام متوفر بسعر 41.95 ريال سعودي.

متوفر كريمة المراعي للطبخ بوزن 500 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي بدلا من 16 ريال سعودي.

متاح سمن الزبدة النقي من المراعي بوزن 400 جرام بسعر 20.95 ريال سعودي بدلا من 24.95 ريال سعودي.

متواجد جبن فيتا دنماركي بوزن كيلو جرام بسعر 12.95 ريال سعودي.

متوفر جبن هالي براميلي حليب أبقار سعر الكيلو الواحد 19.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة تخفيضات أسواق عبدالله العثيم بالسعودية - ثقفني

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