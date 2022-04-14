شوف تخفيضات هايبر بنده بالسعودية على جميع المنتجات الإستهلاكية

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يمتلك هايبر بنده أكبر متاجر تجزئة داخل المملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية، كما يتيح هايبر بنده متعة التسوق عبر تطبيق بنده والإستمتاع بالعروض الحصرية على التطبيق، ويمكنك تجهيز منزلك من أجهزة منزلية وكهربائية وإلكترونية بأقل الأسعار وبخصومات هائلة. عروض هايبر بنده على السلع الغذائية: متاح أفخاد دجاج كاملة من اليوم بوزن 900 جرام بسعر 13.95 ريال سعودي بدلا من 19.50 ريال سعودي.

متوفر قطع دجاج متنوعة من البشاير بوزن 900 جرام بسعر 8.95 ريال سعودي بدلا من 9.95 ريال سعودي.

متواجد طبق دجاج من التنمية عدد ثلاث دجاجات بوزن 700 جرام بسعر 35.50 ريال سعودي بدلا من 40.95 ريال سعودي.

متوفر فخذ خروف إسترالي بدون عظم سعر الكيلو الواحد 68.95 ريال سعودي بدلا من 74.95 ريال سعودي.

متاح موزة عنم بالعظم أسترالي سعر الكيلو الواحد 54.95 ريال سعودي بدلا من 62.95 ريال سعودي.

تخفيض على مفروم عجل محلي طازج سعر الكيلو الواحد 47.95 ريال سعودي بدلا من 63.95 ريال سعودي.

أما عن عرض النقانق البقري برازيلي سعر الكيلو جرام 29.95 ريال سعودي بدلا من 39.95 ريال سعودي.

متاح فخذ خروف أسترالي بالعظم سعر الكيلو جرام 49.95 ريال سعودي بدلا من 59.95 ريال سعودي.

متوفر فول مدمس حدائق كاليفورنيا بوزن 450 جرام عدد أربع قطع بسعر 10 ريال سعودي.

متاح جبنة مربعات كيري بوزن 432 جرام عدد 2 قطعة بسعر 30 ريال سعودي بدلا من 37.95 ريال سعودي.

متوفر بامية ممتازة من سيارا بوزن 400 جرام عدد 2 قطعة بسعر 10 ريال سعودي بدلا من 15.90 ريال سعودي.

متاح ملوخية من سيارا بوزن 400 جرام عدد ثلاث قطع بسعر 10 ريال سعودي بدلا من 19.50 ريال سعودي. عروض هايبر بنده على الأدوات المنزلية: متاح طقم صينية مدورة غير لاصقة للفرن من مستر كوك مقاس 22 سم، 26 سم، 30 سم، بسعر 69 ريال سعودي بدلا من 88 ريال سعودي.

متوفر قدر ضغط من مستر كوك بسعة 9 لتر متاح بسعر 95 ريال سعودي بدلا من 135 ريال سعودي.

متواجد منشر صحون مع صحن من كوسموبلاست بسعر 18 ريال سعودي بدلا من 32 ريال سعودي.

متوفر براد كيب كولد بسعة 8 لتر بسعر 59 ريال سعودي بدلا من 89 ريال سعودي.

متواجد طقم ملاعق عشاء من لا مبارت مكون من ست قطع بسعر 15 ريال سعودي بدلا من 21 ريال سعودي.

متوفر ترمس ستانلس ستيل من شاها بسعة 2 لتر متاح بسعر 89 ريال سعودي بدلا من 139 ريال سعودي.

متاح طقم حافظات طعام مكون من ثلاث قطع بسعر 15 ريال سعودي بدلا من 21 ريال سعودي. عمر شويل - جدة تخفيضات هايبر بنده بالسعودية على جميع المنتجات الإستهلاكية - ثقفني

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