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يعتبر زيت القلي المستخدم كنز كبير تجهله الكثير من ربات البيوت والذي يمكن عمل منه الصابون السائل والصلب حيث تستهلك كثير من ربات المنازل المنظفات غالية الثمن والتي يمكن أن تؤذي اليدين وسوف نتناول في هذا المقال طريقة عمل الصابون بأسهل الطرق وأقل المكونات. طريقة عمل الصابون المنزلي المكونات. بوتاس.

لترين من الزيت.

عدد ٢ ليمون.

ملح.

دقيق.

نشا.

يمكن إضافة بعض الروائح حسب الرغبة. طريقة تجهيز الصابون: نقوم بتصفية الزيت والترسبات الموجودة بواسطة قطن أو شاش حتى يصبح الزيت خالي من أي رواسب أو شوائب قلي أو أي مواد أخرى.

نقوم بوضع البوتاس في إناء واسع ويفضل ارتداء كمامة وجوانتي لأن مادة البوتاس قد تؤذي الجلد.

نقوم بإضافة ملعقتين من الدقيق مع ملعقتين من النشا لتلك المكون ويتم التقليب جيدًا.

نقوم بإضافة الصودا الكاوية لتلك المكونات ثم نقوم بإضافة لتر من الماء ونقوم بإذابة تلك المكونات جيدًا حتى يصبح قوام الخليط متجانس تمامًا.

نقوم بإضافة الزيت لتلك المكونات مع التقليب الجيد ونتركه لمدة يوم كامل وبذلك يكون الصابون السائل جاهز للاستخدام ويمكن استخدامه في غسل المواعين أو غسل الأيدي. خطوات عمل الصابون في المنزل لتر من الزيت.

هيدروكسيد الصوديوم.

ليمون. طريقة التجهيز: نقوم بوضع حبيبات هيدروكسيد الصوديوم مع الزيت والتقليب جيدًا لما نصف ساعة على الأغلب حتى يصبح القوام متجانس ثم نضيف إليه بعض من الليمون أو أي روائح عطرة حسب الرغبة. أهمية زيت القلي حيث أنه يمكن عمل منه الصابون السائل.

يمكن عمل منه صابون الأيد والشاور جل.

كما يمكن استخدامه كمعطر مثل معطر دوني وغيره.

كما أنه يعتبر موفر جدًا بدلًا من شراء المنظفات غالية الثمن. عمر شويل - جدة إياك أن ترمي زيت القلي المستخدم بعد اليوم ستكسب ذهب الزيت كنز في البيت وإليك السبب - ثقفني

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