نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ال50% بداخل اكسترا بالسعودية على جميع أنواع الشاشات الذكية عبر موقع اكسترا extra في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية، شركة اكسترا تكون من ضمن الشركات التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة تستمر في أن تقوم بعرض وتقديم الخصومات القوية والكبيرة معها العروض المذهلة والرائعة التي تقدمها وتوفرها شركة اكسترا، حيث أن الشركة تتميز في تقديم تلك الخصومات والعروض بسعر يتناسب ويتوافق مع كل فرد متواجد في المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن تلك الشركة تعد من الشركات المتخصصة لبيع كل الكهربائيات والإلكترونيات من خلال التجزئة.
تنزيلات اكسترا على أجهزة المطبخ بخصومات رمضانية تصل إلى 50% من موقع اكسترا extra
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا من إحدى الشركات المتخصصة لبيع كل الكهربائيات والإلكترونيات التي توفرها تلك الشركة بالسعر القليل الذي يناسب ويلائم كل شخص في المملكة العربية السعودية، إلى أن يستحوذ وينال كل شخص على كل المتطلبات والاحتياجات التي يريدها أما أن يكون من الأجهزة الكهربائية والمنزلية وأيضًا الأدوات المنزلية، كما تعتبر الشركة من الشركات المساهمة التي دخلت للأسواق المالية والمركزية بالمملكة العربية السعودية.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تنزيلات جرير على شاشة التليفزيون من النوع سوني حجم 55 بوصة عالية الدقة تكون بسعر 3499 ريال سعودي.
- شاشة التليفزيون من النوع سوني حجم 65 بوصة عالية الدقة تكون بسعر 7999 بدلًا من 16.999 ريال سعودي.
- شاشة التليفزيون من النوع سامسونج حجم 60 بوصة فائقة الدقة سعرها يكون 3199 ريال سعودي بدلًا من 4499 ريال سعودي.
- شاشة التليفزيون من النوع سامسونج حجم 55 بوصة عالية الدقة تكون بسعر 2899 ريال سعودي.
- سعر شاشة التليفزيون حجمها 75 بوصة من النوع سامسونج عالية الدقة تكون بسعر 7999 ريال سعودي.
- شاشة التليفزيون حجمها 42 بوصة من النوع شارب فائقة الدقة تكون بسعر 1449 ريال سعودي.
- شاشة التليفزيون حجمها 32 بوصة من النوع شارب فائقة الدقة تكون بسعر 699 ريال سعودي.
- سعر شاشة التليفزيون من النوع فيليبس حجم 58 بوصة عالية الدقة تكون بسعر 2389 بدلًا من 3999 ريال سعودي.
- المقلاة الهوائية من النوع نينجا حجم 5.2 لتر 1750 واط سعرها يكون 389 بدلًا من 659 ريال سعودي.
- سعر المحول اتش دي ام اي من النوع كلاس برو عالي النحافة 4 * 1 يكون 109 بدلًا من 199 ريال سعودي.
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