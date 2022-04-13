نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد تنزيلات جرير لشهر رمضان الأسبوع الثاني خصومات اللابتوب والأجهزة اللوحية والجوالات تصل إلى 50% في المقال التالي
عروض جرير المملكة العربية السعودية، تكون مكتبة جرير من ضمن المكاتب التي تقوم بتقديم أقوى الخصومات الكبيرة التي تصاحبها العروض الرائعة والكبيرة للغاية، وأيضًا فإن هذه المكتبة تكون من إحدى المكاتب التي تكون متخصصة في بيع كافة المستلزمات والمنتجات التي يرغب بها ويطلبها كل فرد متواجد في المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الخصومات والعروض التي تعرضها مكتبة جرير بسعر مناسب وملائم مع كل شخص مقيم في المملكة العربية السعودية.
احدث تنزيلات مكتبة جرير لشهر رمضان الأسبوع الثاني وخصومات الجوالات اللابتوب والأجهزة اللوحية
عروض جرير السعودية
خصومات مكتبة جرير من إحدى المكاتب الكبيرة والشهيرة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية بالسوق المالي والمركزي أيضًا، كما أن تلك المكتبة يكون متواجد ومتوفر بها كل الاحتياجات والمتطلبات التي يحتاج لها ويرغب بها كل شخص متواجد في المملكة العربية السعودية، حيث أن مكتبة جرير قد وفرت وقدمت كل الألعاب التي يرغب بها ويحتاج لها كل طفل متواجد في المملكة العربية السعودية.
تخفيضات جرير اليوم
- تنزيلات جرير الورق اللاصق من النوع ثري ام 660 ات – بوست بسطور عدد 100 ورقة باللون الأصفر يكون بسعر 15 ريال سعودي.
- ورق الملاحظات من النوع روكو اللاصق بالألوان الخاص بأيام الأسبوع بالألوان المختلفة عدد 180 ورقة تكون بسعر 30 ريال سعودي.
- الورق اللاصق للملاحظات من النوع برونوتي هيئة نبات الشبندر عدد 100 ورقة باللون الأخضر والوردي والبرتقالي والأصفر تكون بسعر 6 ريال سعودي.
- موزع المشابك البلاستيكي أو المغناطيسي الأسطواني بالألوان المختلفة يكون بسعر 6 ريال سعودي.
- مشبك الورق من ابيل زيبرا مع مغلف البلاستيك يكون بسعر 7 ريال سعودي.
- ترودات 4911 اس برينتي الختم الذاتي للتحبير يكون بسعر 35 ريال سعودي.
- ترودات 4910 لبادة غيار الحبر متوافقة مع 4810 الأسود تكون بسعر 15 ريال سعودي.
- حقيبة الظهر من النوع نايكي نايمار جاي ار تناسب جهاز 15 بوصة باللون الأسود أو الأبيض تكون بسعر 229 ريال سعودي.
- سعر حقيبة الظهر من النوع اديداس لاينير باللون الأسود تكون 99 ريال سعودي.
- حقيبة الظهر من النوع بوما كور باس باللون الروز الزفافي يكون سعرها 155 ريال سعودي.
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