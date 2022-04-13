نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعاء اليوم الثالث عشر من شهر رمضان 1443 أفضل دعاء يوم 13 رمضان 2022 في المقال التالي
دعاء اليوم الثالث عشر من شهر رمضان نوفر لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني أجمل ادعية يوم 13 رمضان والتي يبحث عنها الكثير من المسلمين عبر محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية استعدادا لليوم الثالث عشر من رمضان وطلب الدعاء من المولي عز وجل وكما يعلم الجميع فان شهر رمضان المبارك من أفضل شهور السنة حيث قال صلي الله علية وسلم عن هذا الشهر الكريم “فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين” لذلك يسعي كل مسلم لاغتنام والفوز برضا الله في هذا الشهر المبارك.
دعاء اليوم الثالث العشر من رمضان 1443
دعاء يوم 13 رمضان 2022 هناك الكثير من الادعية الجميلة والمميزة التي يمكنك ترديدها والدعاء بها طوال هذا اليوم وطلب الرضا والمغفرة من الله سبحانه وتعالي في هذا الشهر الكريم فـ شهر رمضان هو الشهر الذي نزل فيه القران الكريم والذي فيه هدي للناس واجر صيام هذا الشهر كبير جداً عند الله تعالي لذلك يسعي كل مسلم لاستغلاله في التقرب من الله سبحانه وتعالي.
- اللهم طهرني فيه من الدنس و الأقذار، و صبرني على كائنات الأقدار، و وفقني للتقى و صحبة الأبرار، بعونك يا قرة عين المساكين.
- يارب اجعلني فيه من الفائزين لديك، ويارب اجعلني فيه من المقربين اليك باحسانك يا غاية الطالبين ياعزيز يا وهاب.
- رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.
أفضل دعاء يوم 13 رمضان 2022
- اللهم اجعل صيامي مقبولا وقيامي موصولا وذنبي مغفورا ، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، اللهم تقبل الصيام والقيام، وأعنا على ذكرك يا غفار يا رحمن .
- اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الاسقام اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه.
- اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
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