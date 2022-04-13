دعاء اليوم الثالث عشر من شهر رمضان 1443 أفضل دعاء يوم 13 رمضان 2022

دعاء اليوم الثالث عشر من شهر رمضان نوفر لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني أجمل ادعية يوم 13 رمضان والتي يبحث عنها الكثير من المسلمين عبر محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية استعدادا لليوم الثالث عشر من رمضان وطلب الدعاء من المولي عز وجل وكما يعلم الجميع فان شهر رمضان المبارك من أفضل شهور السنة حيث قال صلي الله علية وسلم عن هذا الشهر الكريم “فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين” لذلك يسعي كل مسلم لاغتنام والفوز برضا الله في هذا الشهر المبارك.

دعاء اليوم الثالث العشر من رمضان 1443

دعاء يوم 13 رمضان 2022 هناك الكثير من الادعية الجميلة والمميزة التي يمكنك ترديدها والدعاء بها طوال هذا اليوم وطلب الرضا والمغفرة من الله سبحانه وتعالي في هذا الشهر الكريم فـ شهر رمضان هو الشهر الذي نزل فيه القران الكريم والذي فيه هدي للناس واجر صيام هذا الشهر كبير جداً عند الله تعالي لذلك يسعي كل مسلم لاستغلاله في التقرب من الله سبحانه وتعالي.

اللهم طهرني فيه من الدنس و الأقذار، و صبرني على كائنات الأقدار، و وفقني للتقى و صحبة الأبرار، بعونك يا قرة عين المساكين.

يارب اجعلني فيه من الفائزين لديك، ويارب اجعلني فيه من المقربين اليك باحسانك يا غاية الطالبين ياعزيز يا وهاب.

رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.

أفضل دعاء يوم 13 رمضان 2022