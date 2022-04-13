شوف عروض بنده الأسبوعية خصم 30% حتى نهاية الأسبوع بمناسبة الشهر الكريم

عروض بنده الأسبوعية، هايبر بنده يكون من إحدى الأسواق التي يتواجد ويتوافر بها كل المستلزمات والمنتجات التي يحتاجها ويرغب بها كل فرد بالمملكة العربية السعودية، سواء كانت تلك المنتجات غذائية أو غير غذائية معها الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية أيضًا التي يقوم هايبر بنده بتوفيرها، فمن الممكن أن يتم العرض والتقديم لهذه العروض والخصومات أما أن تكون بالصورة الأسبوعية أو اليومية على كافة المستلزمات والمستحضرات لكل زبائن المملكة.

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عروض بنده الأسبوعية

يكون سوق بنده من ضمن الأسواق التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية وتم إنشائه عام 1979، حيث أن تلك الشركة تكون من أكبر الشركات المهمة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية إلى أن صار الهايبر من إحدى الأسواق المالية والمركزية والتجارية، وهذا من أجل بيع كافة السلع والمستلزمات التي يرغب بها ويحتاجها كل شخص مقيم بالمملكة العربية السعودية حتى استطاع السوق أن يوفر كل المنتجات الغذائية والغير غذائية به.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده الشهرية 2 + 2 من الشطة الحارة نوعها رنا مقدار 474 مل تكون بسعر 10.95 بدلًا من 22 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم دبس الرمان من النوع الراقي مقدار 250 مل يكون بسعر 9.95 بدلًا من 12.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية أكياس من شوربة الحب والشوفان من النوع بهاراتي مقدار 220 مل يكون بسعر 27.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.

خصومات بنده الأسبوعية

تنزيلات بنده الشهرية 5 + 5 من كريم الكراميل الخاص بالتزيين العلالي مقدار 77 جرام يكون بسعر 16.95 بدلًا من 35 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية اثنان قطعة مقدار 5 كيلو جرام من الطحين الفاخر الأولى يكون بسعر 17.50 بدلًا من 29.90 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية كيس جريش مقدار 800 جرام من النوع زين يكون بسعر 13.95 بدلًا من 21 ريال سعودي.

خصومات بنده اليوم