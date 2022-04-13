نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض لولو هايبر ماركت على المستلزمات الرمضانية وعروض ال 10 و 20 و 30 ريال في المقال التالي

عروض لولو هايبر ماركت تقدم أقوى العروض الرمضانية على السلع الغذائية المتنوعة، من المنتجات والسلع الأساسية والتموينية وغيرها العديد مع عودة أقوى العروض والتخفيضات على المنتجات والسلع ب 10 و 20 و 30 ريال سعودي مع العلم أن هذه العروض متوفرة من الآن وحتى يوم 19أبريل 2022 في جميع فروع شركة لولو هايبر ماركت المنتشرة حول المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، مع العلم هناك عروض لمدة أربع أيام فقط أي حتى يوم 16 أبريل على قسم الخضروات والفاكهة قسم اللحوم والأسماك وغيرها، ونقدم لكم من خلال موقع ثقفني في هذا المقال أهم عروض هذا الأسبوع المتنوعة. أقوى عروض لولو هايبر ماركت لمدة أربع أيام فقط: روبيان مزارع طازج طازج بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 26.95 ريال.

لحم جمل بالعظم بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 33.90 ريال.

عرض 4 أكياس بصل سعودي متوسط بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 25.50 ريال. سلة تفاح أحمر إيطالي بها 1.5 كيلو جرام تقريباً بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 14.75 ريال.

عرض ثلاث عبوات ثوم صيني صغير بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 14.25 ريال.

باذنجان كبير سعودي عرض 2 صندوق بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 20.50 ريال. قطع لحم الضأن الأثيوبي وزن 500 جرام بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 23.45 ريال.

لحم بقري شرائح استرالي وزن 500 جرام بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 29.50 ريال.

دجاج طازج التنمية وزن 900 جرام بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 17.25 ريال.

قطع لحم الضأن هندي وزن 500 جرام بسعر 25 ريال سعودي بدلاً من 31.95 ريال. سمك الباراموندي بسعر 20 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 29.95 ريال.

الكنعد سمك صغير بسعر 25 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 49.95 ريال.

سمك شعري متوسط بسعر 25 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 36.95 ريال.

عرض سمك عنقد بسعر 10 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 17.95 ريال.

سمك مكرونة بسعر 5 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 7.95 ريال. عروض السلع الغذائية المتنوعة: جبنة قشقوان بقري بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 28.45 ريال لل 500 جرام.

جبنة كريمة مضاعفة هولندي بسعر 15 ريال سعودي للكيلو.

جبنة عكاوي طازجة بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 41 ريال لكيلو. السوسن ورق عنب بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 24.75 ريال.

بيتوني زيت زيتون بكر ممتاز وزيت متبقي الزيتون مكرر سعة 500 مل بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 17.95 ريال.

أنكر حليب مجفف بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 19.75 ريال.

عرض 4 حبات من الأولي طحين المعجنات لجميع المخبوزات بسعر 10 ريال سعودي للعرض بدلاً من 15.80 ريال. عمر شويل - جدة أقوى عروض لولو هايبر ماركت على المستلزمات الرمضانية وعروض ال 10 و 20 و 30 ريال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض لولو هايبر ماركت على المستلزمات الرمضانية وعروض ال 10 و 20 و 30 ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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