نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات نصف الثمن بن داوود على الأجهزة الكهربائية و الهواتف حتى نهاية شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات نصف الثمن بن داوود على الأجهزة الكهربائية و الشاشات حتى نهاية شهر رمضان، تتوفر أريتي محضر طعام 1200 واط بسعر 179 ريال بدلا من 217 ريال خصم 18%، تتوفر مولنيكس عجانة طعام 800 واط سعة 4.8 لتر بسعر 399 ريال بدلا من 699 ريال خصم 43%، تتوفر فيليبس قلاية هوائية سعة 1.2 كيلو جرام بسعر 499 ريال بدلا من 599 ريال خصم 17%، تتوفر كينوود غلاية 1850 واط سعة 1.7 لتر بسعر 119 ريال بدلا من 189 ريال خصم 37% ضمن عروض بن داوود شهر رمضان.

خصومات نصف الثمن بن داوود

يتوفر فيليبس خلاط يدوي 650 واط بسعر 89 ريال بدلا من 149 ريال خصم 41%، يتوفر ضمن خصومات شهر رمضان نصف الثمن اريتي خلاط سعة 1.5 لتر بسعر 59 ريال بدلا من 114 ريال خصم 49%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية بن داوود كي اون فرن كهربائية 2000 واط سعة 45 لتر بسعر 299 ريال بدلا من 380 ريال خصم 22%، يتوفر السيف فرن مايكروويف 700 واط سعة 20 لتر بسعر 229 ريال بدلا من 246 ريال خصم 7%.

عروض الأجهزة الكهربائية بن داوود

يتوفر كينوود خلاط يدوي مع وعاء 250 يدوي بسعر 179 ريال بدلا من 219 ريال خصم 19%، يتوفر ضمن عروض شهر رمضان 2022 بي أند دي غلاية كهربائية 1100 واط سعة 1.2 لتر بسعر 39 ريال بدلا من 60 ريال خصم 35%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية بن داوود سخان كهربائي 1500 واط بسعر 59 ريال بدلا من 98 ريال خصم 40%، يتوفر بن داود مفرمة كهربائية 1200 واط بسعر 199 ريال بدلا من 299 ريال خصم %34.

عروض شهر رمضان 2022

يتوفر بي أند دي ترمس سعة 500 مللي بسعر 55 ريال بدلا من 74 ريال خصم 26%، تتوفر ضمن خصومات بن داوود ربع الثمن سعة 800 مللي بسعر 62 ريال بدلا من 82 ريال خصم 25%، تتوفر سعة 1200 مللي بسعر 65 ريال بدلا من 85 ريال خصم 24%، يتضمن خصومات حتى نهاية شهر رمضان عرض خاص على اوبيرا بنك طاقة 10000 مللي أمبير بسعر 59 ريال، وتتوفر 16800 مللي أمبير بسعر 89 ريال.

خصومات الهواتف بن داوود

يتوفر عرض خاص على هاتف سامسونج جالاكسي A226 أندرويد يدعم شبكة الجيل الخامس سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام، تتوفر كاميرا أمامية 8 ميجا بكسيل و كاميرا خلفية ثلاثية 48 + 5 + 2 ميجا بكسيل بسعر 775 ريال، يتوفر عرض خاص على ابل ايفون 13 سعة 128 جيجا بايت بسعر 3199 ريال، يتوفر عرض خاص على هاتف سامسونج جالاكسي A52S أندرويد يدعم شبكة الجيل الخامس سعة 128 جيجا بايت و 8 جيجا رام، كاميرا أمامية ثنائية 5 + 5 ميا بكسيل و كاميرا خلفية ثلاثية 64 + 32 + 12 ميجا بكسيل بسعر 1449 ريال.

عروض الشاشات بن داوود

يتوفر عرض خاص على هاتف سامسونج جالاكسي A32 اندرويد يدعم شبكة الجيل الخامس سعة 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام، كاميرا أمامية 13 ميجا بكسيل و كاميرا خلفية رباعية 48 + 8 + 5 + 2 ميجا بكسيل بسعر 1099 ريال، تتوفر ضمن عروض الشاشات بن داوود شاشة شارب ال اي دي سمارت 50 بوصة HDMI تدعم تقنية 4K ULTRA HD بسعر 1799 ريال بدلا من 2099 ريال خصم 15%، تتوفر ATC شاشة LED سمارت 55 بوصة HDMI يدعم تقنية 4K ULTRA HD بسعر 1499 ريال بدلا من 1699 ريال خصم 12% ضمن عروض شهر رمضان الكريم.