نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا للإلكترونيات بأقوى التخفيضات من موقع اكسترا السعودية extra في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم لنا عروض اكسترا السعودية أسعار مميزة للإلكترونيات، وذلك طوال الفترة الحالية مع خصومات رمضان 2022 وأيضًا عروض أخر القطع، وكميات محدودة من الأجهزة الإلكترونية ذات التخفيضات الكبرى على أسعارها، وتضم التخفيضات مجموعة من الإلكترونيات الأكثر مبيعًا في موقع اكسترا للإلكترونيات والجوالات وكافة لوزام المنزل وأجهزته، وسنعرض لكم العروض المتاحة مع خصومات حتى 50% على الأسعار، وتخفيضات على اكسسوارات الجوال حتى 96% والمزيد من عروض رمضان 2022 في extra.

عروض اكسترا على الإلكترونيات

احصل على ساعات ابل الذكية مع سعر مميز وخصم يتراوح بين 35% وحتى 52% من ثمنها، فتشمل عروض اكسترا عدد محدود من المنتجات، لذا تتوافر مع خصم هائل على سعرها، وأكثر من إصدار لساعة ابل الذكية الجيل السادس، مع مزايا وخصائص تميز كل واحدة عن الأخرى، كما تتوافر النظارة الذكية من هواوي.

ابل ساعة ذكية الجيل السادس جي بي إس، بسعر 1649 ريال سعودي بدلًا من 3399 ريال سعودي.

سوار رياضي لساعة ابل 44 مم، بسعر 142 ريال سعودي بدلًا من 219 ريال سعودي.

عروض اكسترا للجوالات والإلكترونيات

تمتع بهدايا مجانية من اختيارك على جوالات وإلكترونيات محددة، هذا إلى جانب الخصم الساري في عروض أخر القطع في اكسترا، والذي يصل إلى 31%، حيث يوجد في التخفيضات تابلت هواوي MatePad Pro الجيل الخامس مع أنواع أخرى مثل هواوي MatePad T10، وبالنسبة للهواتف الذكية يوجد جوال سامسونج جلاكسي زد فولد 2 مع مساحة تخزين داخلية 256 جيجابايت القابل للطي، وأيضًا فيفو X60 Pro، بخصم حتى 15% ويمكنك اختيار منتج لتحصل عليه كهدية مجانية مع الجوال.

تابلت هواوي MatePad برو بسعر 1759 ريال سعودي بدلًا من 2199 ريال سعودي.

سامسونج جلاكسي زد فولد 2 بسعر 5499 ريال سعودي بدلًا من 7999 ريال سعودي.

إكسترا اكسسوارات الجوال

تسوق لوازم الجوال من غطاء لحماية ظهر الجوال وأيضًا واقي للشاشة، وكل ذلك بخصومات تبدأ من نصف الثمن وحتى 96%، ولا تخلو العروض من السماعات بأنواعها، فيمكنك التمتع بمزايا السماعات البلوتوث وبسعرِ رائع، وأيضًا سماعات للرأس للألعاب او للاستخدام المعتاد للسماعة، مع ميكروفون متوافر في معظم السماعات، وأيضًا حافظة الايربودز لحمايتها.