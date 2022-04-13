نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض تصل إلى 50% على الأجهزة الكهربائية والجوالات في اكسترا السعودية extra في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية، شركة اكسترا تكون من إحدى الشركات التي تختص في البيع لكل الإلكترونيات والكهربائيات أيضًا التي تقوم بتوفيرها ومنحها شركة اكسترا بالسعر القليل الذي يكون يتناسب ويتلاءم مع كل فرد مقيم في المملكة العربية السعودية، حتى يستطيعوا أن يحصلوا وينالوا على كل مطالبهم واحتياجاتهم من الأجهزة المنزلية والكهربائية وكذلك الأدوات المنزلية، حيث تعتبر شركة اكسترا شركة مساهمة قد دخلت للسوق المركزي والمالي في السعودية.
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا من الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تستمر في أن تقدم وتمنح أكبر الخصومات القوية مع العروض المذهلة والرائعة للغاية التي تقوم شركة اكسترا بتوفيرها، كما أن شركة اكسترا تعتبر من الشركات المتميزة في تقديم هذه العروض والخصومات بالسعر الذي يتناسب ويتلاءم مع كل شخص في السعودية، وأيضًا فإن الشركة تعد من الشركات التي تختص لبيع كل الكهربائيات والإلكترونيات عن طريق التجزئة.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تنزيلات اكسترا على آبل ماك برو ام 1 حجم 1 تيرا بايت 16 جيجا شاشة حجم 16 بوصة باللون الرمادي تكون بسعر 11799 بدلًا من 12749 ريال سعودي.
- شاشة من النوع هومز حجم 65 بوصة مع 3 مداخل اتش دي ام اي مع 2 مدخل يو اس بي يكون بسعر 2199 بدلًا من 3599 ريال سعودي.
- سعر غسالة بحوضين من النوع ميديا مع حوضين حجم 10 كيلو جرام باللون الأسود أو الأبيض تكون 839 بدلًا من 1199 ريال سعودي.
- المكيف الجداري من النوع جري 23000 وحدة مع إمكانية التنظيف الذاتي البارد والحار سعره يكون 3549 بدلًا من 4499 ريال سعودي.
- سعر الثلاجة من النوع هاير بها أربعة أبواب حجم 15.5 قدم الانفرتر باللون الرمادي الزجاجي تكون 3599 بدلًا من 6599 ريال سعودي.
- المكنسة الكهربائية بغير أكياس من النوع برنسيس تكون بسعر 129 بدلًا من 179 ريال سعودي.
- مكنسة بدون كيس من النوع فيليبس باريرو 18000 واط تكون بسعر 349 بدلًا من 649 ريال سعودي.
- محمصة الخبز من النوع فيليبس 950 واط شريحتين باللون المعدني أو اللون الأسود يكون بسعر 179 بدلًا من 239 ريال سعودي.
- القلاية الهوائية من النوع فيليبس حجم 1.2 كيلوغرام 6.2 لتر باللون الوردي والأبيض 2000 واط تكون بسعر 549 بدلًا من 849 ريال سعودي.
- سعر الميكروويف من النوع كينوود 900 وات مع الشواية 1000 واط حجم 30 لتر يدعم 8 برامج باللون الفضي يكون 729 بدلًا من 879 ريال سعودي.
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