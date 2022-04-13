نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تنزلات جرير jarir عروض كبري تصل إلى 40% من مكتبات جرير أون لاين jarirbookstore في المقال التالي
تكون مكتبة جرير من المكاتب التي تعمل على تقديم ومنح أقوى الخصومات الكبيرة مع العروض الرائعة والمذهلة جدًا، حيث أن هذه المكتبة متخصصة لبيع كل المنتجات والسلع التي يطلبها ويحتاج لها كل شخص في المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن مكتبة جرير قد عملت على توفير أقوى الخصومات والعروض لكي يتم توفيرها بالسعر القليل الذي يتناسب مع كل شخص بالمملكة العربية السعودية.
عروض جرير السعودية
خصومات مكتبة جرير تكون من ضمن المكاتب الكبيرة والشهيرة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية في السوق المركزي والمالي، كما أن تلك المكتبة استطاعت أن توفر كل متطلبات ومستلزمات كل الأفراد المتواجدين بالمملكة العربية السعودية، وكذلك فإن المكتبة يكون متواجد ومتوفر بها كل المنتجات والمستلزمات التي يحتاج لها ويطلبها طلاب المدارس جميعهم مع المنتجات والمستلزمات التي تخص المكاتب، كما يتواجد جميع الألعاب التي يحبها ويريدها كل شخص بالمملكة.
تخفيضات جرير الأخيرة
- تنزيلات جرير على ورق الملاحظات من النوع روكو اللاصق بالألوان طابور المطبوعة عدد 75 ورقة بالعديد من الألوان سعرها يكون 22 ريال سعودي.
- المقلمة المرنة على شكل أناناس باللون الأزرق تكون بسعر 9 ريال سعودي.
- المقلمة المرنة الميزان باللون الفضي والأزرق المعدني سعرها يكون 9 ريال سعودي.
- الورق اللاصق الخاص بالملاحظات من النوع برونتي على هيئة هاتف باللون الأخضر والوردي والبرتقالي والأصفر يكون سعرها 6 ريال سعودي.
- حقيبة الظهر من الملحقات من النوع اتريوم كلاسيك التي تناسب جهاز 15 بوصة باللون الأحمر والبيج والأزرق سعرها يكون 99 ريال سعودي.
- الورق اللاصق الخاص بالملاحظات من النوع برونتي على شكل سهم عدد 100 ورقة باللون الأخضر والوردي والأصفر والبرتقالي يكون بسعر 6 ريال سعودي.
- الورق اللاصق للملاحظات من النوع روكو سطور حجم 4 * 6 بوصة باللون الأخضر أو الأبيض سعرها يكون 5 ريال سعودي.
- الدباسة المكتبية من النوع روكو باور 130 تعمل على تدبيس ورق يتراوح ما بين 22 ورقة إلى 28 ورقة باللون الأسود سعرها يكون 22 ريال سعودي.
- الدبابيس قوية التحمل من النوع روكو مقاس 23 يكون بسعر 5 ريال سعودي.
- خلاعة الدبابيس من النوع كيه دبليو تريو هاند هيلد كروم يكون سعرها 10 ريال سعودي.
- خلاعة الدبابيس من النوع روكو باللون الأسود تكون بسعر 2.5 ريال سعودي.
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