نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات اكسترا الكبرى 65% عروض شهر رمضان على جميع الأجهزة الكهربائية و الشاشات في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات اكسترا الكبرى 65% عروض شهر رمضان على جميع الأجهزة الكهربائية و الشاشات، يتوفر هومز تليفزيون 50 بوصة سمارت مميز بسعر 1599 ريال بدلاً من 2199 ريال خصم 27%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 77 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 99 ريال، يتوفر فيليبس تلفزيون 65 بوصة ذكي فائق الوضوح بسعر 3199 ريال بدلاً من 4999 ريال خصم 36%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 153 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 599 ريال ضمن عروض شهر رمضان الكريم 2022.

خصومات اكسترا الكبرى 65%

يتوفر ضمن عروض شهر رمضان 2022 شارب تليفزيون 65 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 3299 ريال بدلاً من 4499 ريال خصم 27%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 158 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 599 ريال، يتوفر سوني تلفزيون حجم الشاشة 65 بوصة بسعر 10499 ريال بدلاً من 27999 ريال خصم 63%، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 502 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 599 ريال.

عروض الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر ضمن عروض شهر رمضان الكريم سامسونج تلفزيون 75 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 11499 ريال بدلاً من 18999 ريال خصم 40%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 550 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 999 ريال، يتوفر سوني تليفزيون 77 بوصة فائق الوضوح بسعر 12999 ريال بدلاً من 23199 ريال خصم 44%، ضمن تخفيضات نصف الثمن اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 622 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 999 ريال.

عروض شهر رمضان نصف الثمن

يتوفر ال جي غسالة مع امكانية التعبئة من الفتحة العلوية سعة 11 كيلو واي فاي باللون الأسود بسعر 2899 ريال بدلاً من 4799 ريال خصم 40%، ضمن عروض شهر رمضان نصف الثمن ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 139 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى كاندي غسالة تعبئة أمامية سعة 10 كجم إنفيرتر واي فاي بلوتوث باللون الأبيض بسعر 1999 ريال بدلاً من 3199 ريال خصم 38%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 96 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى

يتوفر ال جي غسالة مع امكينة التعبئة من الفتحة الهوائية سعة الغسيل و تجفيف 9 كيلو و 6 كيلو باللون الفضي بسعر 3799 ريال بدلاً من 6349 ريال خصم 40%، ضمن عروض الغسالات اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 182 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدايا مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر ضمن عروض شهر رمضان الكريم كلاس برو ميكروويف ديجيتال سعة 20 لتر 700 وات باللون الأبيض بسعر 279 ريال بدلاً من 399 ريال خصم 30%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 14 ريال لمدة 36 شهراً.

خصومات شهر رمضان 2022

يتوفر ال جي مايكرويف سولو سعة 20 لتر باللون الأسود بسعر 449 ريال بدلاً من 579 ريال خصم 23%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 22 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى كلاس برو مايكروويف سعة 30 لتر 900 وات بسعر 399 ريال بدلاً من 559 ريال خصم 29%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 20 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر كلاس برو ميكرويف سعة 42 لتر 1100 وات بسعر 509 ريال بدلاً من 729 ريال خصم 30%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 25 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض شهر رمضان 2022.