شوف تخفيضات قوية من لولو هايبر ماركت أسعار تبدأ من عشرة ريال

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تخفيضات من لولو هايبر ماركت في هذا الأسبوع يقدم لولو هايبر ماركت أقوى الخصومات التي لا يمكنك تفويتها، حيث يمكنك الحصول على جميع المستلزمات الرمضانية وجميع احتياجات أسرتك كما يمكنك الحصول على اللحوم الطازجة، والكثير من المأكولات البحرية من الأسماك والروابيان، احصل أيضا على الأجهزة الكهربائية، وأواني الطهي، ومستلزمات العناية الشخصية، وألعاب الأطفال بخصومات كبيرة جداً وتكون العروض سارية حتى 19 أبريل. لولو هايبر ماركت لمحبي المأكولات البحرية يمكنك شراء كيلو من روبيان المزارع الطازج مقابل 20 ريال فقط للكيلو بدلاً من 26.95 ريال.

كيلو من لحم الجمل بالعظم مقابل 20 ريال سعودي بدلاً من 33.90 ريال.

عرض على البصل السعودي حجم متوسط سعر الأربعة أكياس 10 ريال بدلاً من 25.50 ريال.

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